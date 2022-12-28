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47 минут назад

Пингвины продемонстрировали наличие самосознания в зеркальном тесте

Газета.Ruиещё 1

Некоторые виды пингвинов могут обладать самосознанием. Статья об этом опубликована в сервисе bioRxiv.

Пингвины продемонстрировали наличие самосознания в зеркальном тесте
Фото: Prabir Ghosh Dastidar/bioRxivPrabir Ghosh Dastidar/bioRxiv

Зеркальный тест является распространенным способом оценки интеллекта животного. Наиболее развитые из них в психическом плане способны связать отражение с собой и сделать какой-то вывод о точке своего тела, которую они не видят. Этот тест способны пройти немногие виды, включая обезьян, попугаев и некоторых рыб.

Исследователи провели четыре эксперимента. В ходе первого они установили несколько зеркал на землю рядом с пингвинами и наблюдали, как птицы на них реагируют. Второй заключался в том, чтобы построить картонный загон вокруг некоторых пингвинов, который бы направлял их к зеркалам внутри. Третий заключался в размещении маленьких наклеек на зеркалах, которые бы выглядели так, будто на теле пингвина что-то есть. В ходе последнего авторы надевали ливрею на грудь случайных пингвинов, поставленных перед зеркалом.

Первый эксперимент ничего не дал, но его не проходит почти никто - животные считают, что видят сородича. Во втором эксперименте пингвины двигались так, как будто бы изучали себя. Пингвины также волновались, глядя на зеркала с наклейками, и активно пытались их снять. Но они никак не отреагировали, когда увидели себя в ливрее.

Авторы заключают, что результаты не совсем однозначны, но в целом свидетельствуют в пользу существования у пингвинов самосознания.

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