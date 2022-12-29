В дикую природу могут вернуться истребленные человеком животные

В США некоммерческий Центр биологического разнообразия обратился в федеральную Службу охраны рыбных ресурсов и дикой природы с ходатайством о создании экспериментальной популяции ягуаров в Национальном лесу Хилла на территории штата Нью-Мексико. Этот проект должен стать началом реинтродукции (повторного заселения) данного вида на территории страны, сообщает The Guardian.

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Защитники природы также попросили власти создать охранные зоны в Нью-Мексико и соседней Аризоне, усилив среду обитания животных.

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Ягуары, некогда населявшие обширные территории Северной Каролины на восточном побережье до Калифорнии на западе, были почти полностью истреблены человеком за последние 400 лет. В США последнюю самку ягуара застрелили охотники в 1963 году — за девять лет до того, как власти взяли вид под защиту.

Один из авторов петиции Майкл Робинсон заявил, что ягуаров для реинтродукции можно взять из здоровых диких популяций в Южной Америке или на юге Мексики, либо использовать потомство особей из зоопарков и центров спасения животных.

Предполагаемый размер экспериментальной популяции составит 100-150 особей, что позволит ей быть устойчивой. Проведенное исследование говорит, что возвращение хищников мало скажется на жизни людей или домашнего скота, хотя местные фермеры, вероятно, будут против.

По словам экологов, существующие исследования говорят, что в истории Соединенных Штатов нет ни одного задокументированного случая неспровоцированного нападения ягуаров на человека. Все имеющиеся свидетельства относятся к датам ранее 1850 года, из-за чего почти невозможно проверить их достоверность.

Согласно выводам эколога Общества охраны дикой природы Эрика Сандерсона, реинтродукция ягуаров в США может принести пользу экотуризму. Он привел в пример опыт возвращения волков в Йеллоустонский национальный парк, благодаря которому учреждение получает дополнительные $5 млн дохода в год.

Эрик Сандерсон также напомнил об ответственности правительства и жителей Соединенных Штатов перед природой страны, поскольку именно деятельность человека привела к уничтожению этого вида.