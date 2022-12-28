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6 минут назад

Windows запустили на «слабейшем» компьютере

Lenta.ru

Блогеру под ником NTDEV удалось запустить Windows 7 на компьютере с малопроизводительным процессором. Ролик доступен на YouTube-канале автора.

Windows запустили на «слабейшем» компьютере
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Энтузиаст заявил, что попытался запустить популярную версию Windows на «слабейшем» компьютере в мире. ПК автора был оснащен процессором Pentium-S с тактовой частотой пять мегагерц и 128 мегабайтами оперативной памяти. Блогер успешно запустил Windows 7 на компьютере, хотя полная загрузка системы заняла почти полчаса.

Согласно официальной информации Microsoft, для запуска Windows 7 необходим компьютер с процессором, который имеет частоту не менее 1000 мегагерц, то есть в 200 раз больше, чем компьютер NTDEV. Также для работы операционной системы (ОС) необходимо не менее 1 гигабайта оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти. По словам блогера, он запустил систему, используя 1 гигабайт свободного пространства на диске и 70 мегабайт оперативной памяти.

В ходе демонстрации энтузиаст запустил встроенные программы Windows 7, например, «Блокнот». Автор признался, что во время запуска ему пришлось использовать файл подкачки.

Ранее стало известно, что Microsoft придумала, как сделать ОС Windows более стабильной. Специалисты выяснили, что инженеры компании решили отделить «Проводник» от остальных компонентов системы.

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