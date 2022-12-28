Windows запустили на «слабейшем» компьютере

Блогеру под ником NTDEV удалось запустить Windows 7 на компьютере с малопроизводительным процессором. Ролик доступен на YouTube-канале автора.

Энтузиаст заявил, что попытался запустить популярную версию Windows на «слабейшем» компьютере в мире. ПК автора был оснащен процессором Pentium-S с тактовой частотой пять мегагерц и 128 мегабайтами оперативной памяти. Блогер успешно запустил Windows 7 на компьютере, хотя полная загрузка системы заняла почти полчаса.

Согласно официальной информации Microsoft, для запуска Windows 7 необходим компьютер с процессором, который имеет частоту не менее 1000 мегагерц, то есть в 200 раз больше, чем компьютер NTDEV. Также для работы операционной системы (ОС) необходимо не менее 1 гигабайта оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти. По словам блогера, он запустил систему, используя 1 гигабайт свободного пространства на диске и 70 мегабайт оперативной памяти.

В ходе демонстрации энтузиаст запустил встроенные программы Windows 7, например, «Блокнот». Автор признался, что во время запуска ему пришлось использовать файл подкачки.