Российский Дед Мороз летает на новейшем МС-21

Корпорация «Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) доставила на новейшем самолете МС-21 Деда Мороза и Снегурочку в Калининград для участия в Новогодней Елке. Опытный образец авиалайнера, на котором прилетели сказочные герои, украшен специальной праздничной ливреей авиакомпании «Россия». Перед этим такой же рейс Дед Мороз сделал в Нижний Новгород.

Фото: InScience InScience

Самолет вылетел из подмосковной Летно-испытательной и доводочной базы ОКБ им. А.С. Яковлева и совершил посадку в международном аэропорту «Храброво». Деда Мороза и Снегурочку в течение всего полета сопровождали бортпроводники авиакомпании «Россия».

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По прилету новогоднего рейса на борт воздушного судна поднялся губернатор Калининградской области Антон Алиханов, он лично ознакомился с новейшим самолетом и оценил его комфортабельность. Вместе с губернатором Дед Мороз и Снегурочка отправились в Калининградский областной драматический театр, где приняли участие в Новогодней Елке для детей военнослужащих, принимающих участие в Специальной военной операции.

«В преддверии Нового Года Деду Морозу необходимо добраться до каждого уголка нашей обширной страны, и мы решили помочь ему с этой непростой задачей. Калининградская область — это уникальный регион Российской Федерации, не имеющий с ней сухопутной границы, для него авиаперевозки являются крайне важной составляющей транспортного сообщения. Уверен, что с запуском самолета в серию МС-21 станет частым гостем аэропорта Храброво», — подчеркнул заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации — генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.



«Я зашел внутрь, посмотрел лайнер — действительно очень хороший салон внутри, широкий проход. В том числе для людей с ограниченными возможностями удобно будет летать, — рассказал глава региона. — Поговорили с коллегами — уже в 2024 году МС-21 начнут работу в авиакомпании "Россия". Сейчас заканчивается работа: и на российские двигатели перешли, и с композитным крылом работа проведена. Ждем эту машину, для нас калининградцев очень важно авиасоставляющая связи с большой Россией. Мы очень ждем выхода этих новых, удобных, современных самолетов на наши линии», — отметил Антон Алиханов, губернатор Калининградской области.

Этот полет стал продолжением праздничного проекта Корпорации «Иркут», направленного на популяризацию отечественного авиастроения в преддверии 2023 года, когда в Российской Федерации будет отмечаться 100-летие гражданской авиации. 23 декабря самолет МС-21 доставил Деда Мороза и Снегурочку из Москвы в Нижний Новгород, повторив первый регулярный рейс, с которого в 1923 году началась история регулярного авиасообщения в нашей стране.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Самолет создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Передовая аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения обеспечивают высокие летно-технические характеристики и сниженные, по сравнению с аналогами, эксплуатационные расходы. Аэродинамическое совершенство самолета обеспечивается крылом большего удлинения из композиционных материалов. Кроме того, самая большая в своем классе ширина фюзеляжа МС-21 позволяет увеличить личное пространство для пассажиров.

В настоящее время проект МС-21 проходит программу импортозамещения, в которой задействованы крупнейшие компании Ростеха — ОАК, ОДК, КРЭТ, Росэлектроника и десятки других предприятий по всей стране. На сегодняшний день завершен цикл сертификационных испытаний с российским двигателем ПД-14 и крылом из российских композитных материалов. Эти изменения в конструкцию в ближайшее время будут одобрены Росавиацией и станут основой для дальнейшей замены всех систем и агрегатов самолета на российские.