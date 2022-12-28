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14 минут назад

Где поставить беспроводной роутер, чтобы лучше ловил Wi-Fi?

Мария Иванова

Ничто не делает телефонные звонки, стриминг или веб-серфинг хуже, чем плохой беспроводной интернет. Проблемы могут возникнуть даже при условии, что вы пользуетесь услугами зарекомендовавшего себя провайдера — иногда причина кроется в роутере. Портал cnet.com подсказывает, как лучше расположить роутер дома для качественного Wi-Fi.

Скорее всего, ваш роутер стоит неправильно: инструкция по установке
Фото: XiaomiXiaomi

Подберите правильный роутер

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Прежде всего, рекомендуем подобрать подходящий роутер: размер и планировка вашего дома ощутимо влияют на то, какой тип беспроводной связи станет оптимальным. Для большинства жилищ вполне хватит одной точки доступа, но, если вы покупали роутер несколько лет назад, возможно, стоит заменить его на новую модель, которая поддерживает протокол 802.11ax или Wi-Fi 6. Последнее поколение Wi-Fi обеспечит максимальную скорость интернета и зону покрытия.

Для больших многоэтажных домов, где зоны покрытия одного роутера может не хватить, отлично подходят меш-сети: благодаря им качество сигнала будет стабильным по всей территории дома. Если какой-то дальний угол будет плохо ловить, то к сети всегда можно добавить дополнительный узел в нужном месте.

Где лучше всего разместить роутер

Роутеры часто закрепляются где-то в дальнем углу одной из комнат квартиры: этот выбор, как правило, продиктован расположением самого интернет-кабеля, поэтому сотрудники операторов связи обычно не заморачиваются. Но такое размещение роутера нельзя назвать оптимальным. Поскольку устройство рассылает сигналы во всех направлениях, если вы оставите его в углу, то потеряете значительную часть зоны покрытия — лучше переместить его в более центральную точку квартиры.

Минус в том, что, скорее всего, для перемещения роутера вам понадобится вручную проводить длинный кабель под потолком или плинтусом, или использовать специальные адаптеры для электросети. На это потребуется время и деньги, но качественный беспроводной интернет того стоит. Помимо этого, рекомендуем расположить устройство как можно выше, чтобы получить максимальную зону охвата. Для этих целей подойдут книжные полки или стены: на них роутер можно расположить при помощи специальных креплений.

Наконец, постарайтесь найти место, где нет других электронных устройств и больших металлических объектов. Чем больше вокруг роутера стен, крупных преград и электроники, тем выше вероятность, что сигнал может перекрываться помехами. Особенно рекомендуем избегать микроволновок: они создают мощное излучение в диапазоне 2,4 ГГц, который часто используется роутерами. Также советуем не ставить роутер позади широкоэкранных телевизоров и, например, аквариумов.

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