В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
25 минут назад

Ученые в 2023 году планируют создать человеческую печень из свиной

+1

Ученые американской компании Miromatrix приступили к опытам по переделке свиной печени в человеческую. Это поможет ликвидировать дефицит органов для трансплантации.

Ученые планируют создать человеческую печень из свиной
Фото: +1+1

Научная работа проходит в лаборатории в пригороде Миннеаполиса. Исследователи берут печень свиньи и полностью вымывают из нее клетки животного. Остается — ячеистая структура органа, в котором кровеносные сосуды пусты. Поэтому он более похож на белый бесформенный комок. Полученную структуру планируется засевать клетками печени человека, взятыми от здорового донора. Таким образом будет возобновлена функциональность органа.

«По сути, мы выращиваем его заново. Тело человека не будет воспринимать эту печень как орган животного», — пояснил Джефф Росс, генеральный директор Miromatrix.

В 2023 году эксперты планируют провести первое тестирование биоинженерной печени на людях, если Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США согласится.

Более 105 тыс. американцев сейчас находятся в списке ожидания трансплантации.

«Количество имеющихся донорских органов никогда не сможет удовлетворить спрос», — уверен доктор Амит Тевар, хирург-трансплантолог из Медицинского центра Университета Питтсбурга.

Ученые уже давно проявляют интерес к свиньям, органы которых лучше всего подходят человеку. Ранее уже проводилась операция по пересадке сердца от генно-модифицированной свиньи человеку. К сожалению, пациент умер, рассказывал Plus-one.ru. Но Miromatrix предлагает более гуманный способ: никаких дополнительно изувеченных животных — просто необходимы оставшиеся органы со скотобоен, передает The Associated Press.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители