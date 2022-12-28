Ученые планируют создать человеческую печень из свиной

Ученые американской компании Miromatrix приступили к опытам по переделке свиной печени в человеческую. Это поможет ликвидировать дефицит органов для трансплантации.

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Научная работа проходит в лаборатории в пригороде Миннеаполиса. Исследователи берут печень свиньи и полностью вымывают из нее клетки животного. Остается — ячеистая структура органа, в котором кровеносные сосуды пусты. Поэтому он более похож на белый бесформенный комок. Полученную структуру планируется засевать клетками печени человека, взятыми от здорового донора. Таким образом будет возобновлена функциональность органа.

«По сути, мы выращиваем его заново. Тело человека не будет воспринимать эту печень как орган животного», — пояснил Джефф Росс, генеральный директор Miromatrix.

В 2023 году эксперты планируют провести первое тестирование биоинженерной печени на людях, если Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США согласится.

Более 105 тыс. американцев сейчас находятся в списке ожидания трансплантации.

«Количество имеющихся донорских органов никогда не сможет удовлетворить спрос», — уверен доктор Амит Тевар, хирург-трансплантолог из Медицинского центра Университета Питтсбурга.