Apple отложила выпуск складного iPad на неопределенный срок. Об этом в своем Twitter заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По информации специалиста, американская компания не будет выпускать складной планшет в ближайшие годы. Мин-Чи Ко полагает, что Apple не собирается создавать подобный гаджет как минимум до 2025 года. По словам инсайдера, в компании считают, что себестоимость складного iPad будет слишком высока, из-за чего девайс будет иметь неконкурентную цену.

Специалист заявил, что сообщающие о разработке складного планшета Apple источники, видимо, заблуждаются. Мин-Чи Ко заметил, что подобный гаджет окажется гораздо более дорогим, чем iPad mini, который оценен минимум в 499 долларов.

Также Ко рассказал, что Apple начала работу над iPad mini нового поколения. По словам автора, девайс будет иметь новый процессор. При этом обновленный чип окажется единственным нововведением устройства. Гаджет появится на рынке в конце 2023 или начале 2024 года.