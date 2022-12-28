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20 минут назад

Компания SpaceX вывела в космос еще более 50 мини-спутников для Starlink

Газета.Ru

Калифорнийская компания SpaceX произвела среду, 28 декабря, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 54 мини-спутниками для своей орбитальной интернет-сети Starlink. Об этом заявили на сайте организации.

SpaceX усилила группировку Starlink
Фото: SpaceXSpaceX

«Этот запуск стал 60-м для SpaceX в этом году. Еще один запуск ракеты-носителя Falcon 9 с израильским спутником для съемки земной поверхности состоится на этой неделе с базы ВВС США Ванденберг...», — пояснили в пресс-службе SpaceX.

Как уточняется, что носитель с бортовым номером B1062 был отправлен на орбиту с космодрома на мысе Канаверал в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что Киев договорился со SpaceX и получит еще 10 тысяч антенн Starlink.

Также утверждалось, что оценочная капитализация компании SpaceX Илона Маска достигла $140 млрд. SpaceX — самая дорогая частная компания в США. По данным PitchBook, в июле 2022 года ее стоимость оценивали в $127 млрд.

Наука и техника,SpaceX,
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