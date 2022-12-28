Палеонтологи открыли новый вид лягушек, которые жили во времена динозавров

"На сегодняшний день род Baurubatrachus был представлен только видом Baurubatrachus pricei, обнаруженным в бразильском штате Минас-Жерайс. Однако недавно мы обнаружили новый вид – Baurubatrachus santosdoroi, который жил на несколько миллионов лет раньше, чем Baurubatrachus pricei", — сказали ученые.