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22 минуты назад

Палеонтологи открыли новый вид лягушек, которые жили во времена динозавров

Газета.Ru

Палеонтологи нашли останки представителя нового вида доисторических лягушек Baurubatrachus santosdoroi, которые жили еще во времена динозавров. Об открытии ученых из Национального совета по научно-техническим исследованиям Аргентины в журнале Ameghiniana.

Палеонтологи открыли новый вид лягушек, которые жили во времена динозавров
Фото: Lautaro R. Blanco.Lautaro R. Blanco.

"На сегодняшний день род Baurubatrachus был представлен только видом Baurubatrachus pricei, обнаруженным в бразильском штате Минас-Жерайс. Однако недавно мы обнаружили новый вид – Baurubatrachus santosdoroi, который жил на несколько миллионов лет раньше, чем Baurubatrachus pricei", — сказали ученые.

Окаменелые останки двух особей были извлечены в бразильском штате Сан-Паулу. Подробное изучение анатомии этих образцов раскрыло новые остеологические особенности рода, например, наличие подбарабанного отверстия (располагается на боковой части головы).

"Обнаружение этого вида лягушки позволяет нам закрыть пробелы в знаниях о биоразнообразии этой территории в меловом периоде. Мы будем в дальнейшем изучать окаменелости, чтобы лучше понять эволюцию лягушек", – заключили ученые.

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