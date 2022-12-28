Найдены следы обрушения колец Урана на спутник Миранда

Ученые Центра Карла Сагана в Институте SETI в Калифорнии определили вероятное происхождение отложений реголита на Миранде, которые могли возникнуть из-за обрушения части колец Урана на поверхность спутника. Результаты исследования, опубликованные в The Planetary Science Journal, помогут планетологам определить внутреннюю структуру Миранды и понять, существует ли на ней внутренний океан.

Астрономы проанализировали кратеры, чтобы определить толщину поверхностного реголита Миранды. Реголитом называют рыхлый грунт, возникший в результате космического выветривания пород, подвергающихся воздействию ударов метеоритов и излучения. Из-за небольшого размера Миранды на ней вряд ли может долгое время существовать подповерхностный океан, однако толстый слой реголита мог бы улавливать внутреннее тепло спутника и продлить время жизни океана.

Исследователи определили три потенциальных источника, которые могли бы обеспечить спутник достаточным количеством реголита: выбросы от гигантских ударов, плюмовые отложения и материал колец Урана. Данные указывают, что наиболее правдоподобна гипотеза падения вещества с колец Урана из-за синего оттенка спутника и большой пространственной протяженности реголита на его поверхности.

Если эта гипотеза подтвердится, то Миранда могла сформироваться из материала колец или мигрировать через них на ранних этапах своего существования. Толстый слой реголита мог бы способствовать увеличению геологической активности и формирования венцов — геологических особенностей в виде широких многоугольных колец или овалов. Считается, что венцы образовались в результате диапиров, когда нижний материал вдавливается в более плотные вышележащие породы по разломам или зонам структурной нестабильности.