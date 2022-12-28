Анонсировано внедрение сетей 4G на российском оборудовании

Сети 4G на российском оборудовании появятся в 2025 году, ими смогут воспользоваться 6 млн человек, а в 2030 году – уже 100 млн человек, следует из дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года.

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Отмечается, что власти рассчитали темпы внедрения сетей 4G и 5G на оборудовании российского производства. Согласно плану, в 2023 году 100 тыс. человек смогут пользоваться услугами связи с использованием 5G на базе отечественных решений. При этом сети 4G на российском оборудовании появятся в 2025 году, к ним подключится 6 млн человек, в 2026 году к ним присоединятся 10 млн человек, а в 2030 году – 100 млн человек, пишут «Ведомости».

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Кроме того, в 2024 году на российском оборудовании с использованием 5G будут получать услуги 300 тыс. человек, в 2025 – 700 тыс. человек, в 2026 – уже 1,5 млн человек, а в 2030 году – около 50 млн человек.

В 2023 году сети 5G на отечественном оборудовании будут развернуты в одном городе-миллионнике, в 2024 году – в трех, в 2025 году – в семи, в 2026 году – в 15, в 2027-2030 годах – в 16 городах.

Как разъяснили в Ростехе, переход на российское оборудование будет проходить постепенно по мере замены иностранного оборудования отечественным в 2023 году. Со следующего года 100% сетей 5G будут сразу построены на российском оборудовании.

В данный момент, по информации аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, успешный запуск сетей 4G/5G на российском оборудовании зависит от ряда факторов: возможности возвращения иностранных вендоров телекомоборудования 4G, наличия выделенных частот для 5G, а также реально работающего отечественного оборудования и его совместимости с действующим зарубежным.

«Скорее всего, пользоваться российской инфраструктурой будут прежде всего абоненты Tele2/»Ростелекома, так как у госоператора есть потенциал для расширения покрытия, а также действуют обязательства по выполнению правительственного проекта по обеспечению сотовой связью малых населенных пунктов», – подчернкул он.

Как отметил аналитик агентства MForum Алексей Бойко, первые российские базовые станции 4G, скорее всего появятся в малонаселенных пунктах с числом жителей около 500 человек и на федеральных трассах, а замена оборудования в крупных городах будет происходить уже в 2028–2030 годах.

По мнению управляющего директора компании «ТМТ консалтинг» Константина Анкилова, логично наоборот начать внедрять сети с городов-миллионников, так как и разработчики, и центры принятия решений в операторах, по его словам, сосредоточены именно там.

«Далее будут меньшие по масштабу города, которые являются региональными экономическими центрами и где наиболее высокий спрос на услуги мобильной связи», – заключил эксперт.