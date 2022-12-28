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27 минут назад

Перечислены самые интересные находки столичных археологов в 2022 году

Мослента

Самые интересные находки столичных археологов в 2022 году перечислили на официальном сайте мэра Москвы. Всего было обнаружено около 250 тысяч старинных предметов, из них почти 12 тысяч — это индивидуальные находки.

Перечислены самые интересные находки столичных археологов в 2022 году
Фото:  Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Так, в старинном колодце на улице Ильинке был найден прототип термоса, которым пользовались в старину москвичи. Он представлял собой глиняный кувшин, оплетенный берестой для сохранения температуры жидкости и износостойкости. Найденный сосуд датируется XVII веком.

На той же улице в ХIV веке велась активная торговля, в том числе с купцами из Европы. Там найдено множество свинцовых товарных пломб для маркировки тканей и гарантирующих качество. Обнаружена большая печать с растительным орнаментом, вероятно, принадлежавшая богатому купцу.

На Пятницкой улице отыскали редкий предмет в археологической коллекции 2022 года — ножку от бокала ремер. Отмечается, что такой большой фрагмент фужера встретился на раскопках в Москве впервые.

«Подобные стеклянные сосуды изготавливались в западноевропейских мастерских и использовались исключительно для употребления рейнских вин. На ножки бокалов накладывалось украшение в виде стеклянных ягод малины или ежевики», — говорится в сообщении.

Ранее куклу-скелетку и другие игрушки юных москвичей XVI–XIX веков нашли археологи.

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