Перечислены самые интересные находки столичных археологов в 2022 году

Самые интересные находки столичных археологов в 2022 году перечислили на официальном сайте мэра Москвы. Всего было обнаружено около 250 тысяч старинных предметов, из них почти 12 тысяч — это индивидуальные находки.

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Так, в старинном колодце на улице Ильинке был найден прототип термоса, которым пользовались в старину москвичи. Он представлял собой глиняный кувшин, оплетенный берестой для сохранения температуры жидкости и износостойкости. Найденный сосуд датируется XVII веком.

На той же улице в ХIV веке велась активная торговля, в том числе с купцами из Европы. Там найдено множество свинцовых товарных пломб для маркировки тканей и гарантирующих качество. Обнаружена большая печать с растительным орнаментом, вероятно, принадлежавшая богатому купцу.

На Пятницкой улице отыскали редкий предмет в археологической коллекции 2022 года — ножку от бокала ремер. Отмечается, что такой большой фрагмент фужера встретился на раскопках в Москве впервые.

«Подобные стеклянные сосуды изготавливались в западноевропейских мастерских и использовались исключительно для употребления рейнских вин. На ножки бокалов накладывалось украшение в виде стеклянных ягод малины или ежевики», — говорится в сообщении.