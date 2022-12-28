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42 минуты назад

Открыт новый класс противоречащих законам физики галактик

Lenta.ru

Российские ученые из Казанского федерального университета (КФУ) в совместной работе со специалистами института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) открыли новый класс загадочных галактик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КФУ.

Открыт класс галактик, которые противоречат законам физики
Фото: NASANASA

Всего в результате астрономического исследования, которое включало в себя анализ каталога космических объектов в рентгеновском свете телескопа еROSITA, было выявлено примерно 500 галактик. Эти космические тела обладали активными ядрами, а также рядом уникальных свойств — они имеют собственные специфические движения с большой амплитудой. Такая протяженная морфология космических объектов обычно характерна для внегалактических источников.

Авторы исследования предполагают, что причиной странного явления формально может быть движение вещества в изучаемых галактиках со скоростями в десятки-сотни раз превышающими скорость света. Однако это объяснение противоречит законам физики. Поэтому в будущем планируется серия новых наблюдений за внегалактическими источниками с аномально большими собственными движениями на комплексе телескопа РТТ-150.

В декабре 2022 года космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба зафиксировал спиральную галактику в созвездии Пегаса, которая располагается в 220 миллионах световых лет от Земли.

Наука и техника,NASA,РАН,
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