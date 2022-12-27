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9 минут назад

Почему больших белых акул не содержат в океанариумах

Елена Прошина

Портал IFLScience рассказал, почему больших белых акул не содержат в океанариумах.

Почему больших белых акул не содержат в океанариумах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Портал сообщает, что гигантские хищники просто не выживают в неволе. Одна из последних попыток содержать большую белую акулу в аквариуме была предпринята в японском океанариуме Окинава Тюрауми в прошлом году. Помещённая в неволю акула погибла всего за три дня. При этом ранее владельцы океанариумов предприняли десятки подобных попыток, каждая из которых заканчивалась плачевно – в некоторых случаях акулы погибали в течении суток. Единственным исключением стал калифорнийский аквариум Монтерей-Бей, в котором большие белые акулы смогли прожить более 16 дней.

Учёные выделяют несколько теорий о том, почему эти существа так плохо переживают неволю. Самой большой проблемой является их питание. Большие белые акулы это высшие хищники, которые будут скорее голодать, чем есть что-то кроме живой добычи. В условиях океанариума организовать такую диету может быть крайне непросто. Эту теорию подтверждает то, что жившие в неволе белые акулы зачастую действительно отказывались есть в достаточном количестве.

Ещё одна проблема заключается в том, что большим белым акулам необходимо постоянно плыть вперед, чтобы вода проходила через их жабры и насыщала акулу кислородом. Из-за впечатляющих размеров, которые может достигать большая белая акула (до 6 метров в длину), дать животном столько пространства в неволе может быть попросту невозможно.

Другая теория говорит о том, что искусственная среда стеклянного аквариума может сбивать с толку крайне острую электрорецепцию акул. Особое сенсорное восприятие позволяет большим белым обнаруживать самые мельчайшие движения и изменения в толще воды. Но внутри аквариума этой способности может мешать огромное число раздражителей вроде стеклянных стен и электронного оборудования.

Ранее мужчина в Австралии сумел выжить после того, как сутки провел в воде с акулами и крокодилами.

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