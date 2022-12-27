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16 минут назад

Искусственный интеллект научился выявлять болезнь Альцгеймера по речи с точностью до 80%

Российская Газета

Поскольку нарушение речи является симптомом у 60-80% пациентов с деменцией, исследователи из американского Университета Дрекселя создали программы, которые могут отслеживать едва уловимые нарушения в устной речи.

ИИ научился выявлять болезнь Альцгеймера по речи с точностью до 80%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для этого они использовали созданный на основе искусственного интеллекта чат-бот (виртуальный собеседник), обучив его на записях речи пациентов с болезнью Альцгеймера и здоровых людей. А затем выпустили в "люди".

Тесты показали, что алгоритм может выявить на самой ранней стадии отличия в речи людей с симптомами болезни Альцгеймера. Причем точность составила 80 процентов, что почти на 20 процентов выше, чем существующие алгоритмы.

Исследователи планируют разработать веб-приложение, которое можно использовать дома или в кабинете врача для предварительного скрининга человека и оценки необходимости полного обследования. Исследование опубликовано в журнале PLOS Digital Health.

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