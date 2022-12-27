ИИ научился выявлять болезнь Альцгеймера по речи с точностью до 80%

Поскольку нарушение речи является симптомом у 60-80% пациентов с деменцией, исследователи из американского Университета Дрекселя создали программы, которые могут отслеживать едва уловимые нарушения в устной речи.

Для этого они использовали созданный на основе искусственного интеллекта чат-бот (виртуальный собеседник), обучив его на записях речи пациентов с болезнью Альцгеймера и здоровых людей. А затем выпустили в "люди".

Тесты показали, что алгоритм может выявить на самой ранней стадии отличия в речи людей с симптомами болезни Альцгеймера. Причем точность составила 80 процентов, что почти на 20 процентов выше, чем существующие алгоритмы.