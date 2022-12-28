TECNO запускает документальный проект «‎За гранью невероятного»

Инновационный бренд смартфонов и умных устройств TECNO выпустил документальный фильм о достижении целей, которые в начале пути казались невозможными. В ходе проекта трое известных бизнесменов рассказали, какие качества помогли им преодолеть трудности на пути к успеху.

Фото: Tecno Tecno

Серия TECNO PHANTOM X2 на своем примере доказывает, что самые смелые идеи при должном подходе воплощаются в жизнь, что отражает и слоган серии - « За гранью невероятного». А вдохновляющие истории героев фильма еще раз подтверждают: если точно знать чего ты хочешь, любые границы и барьеры мигом стираются.

TECNO считает важным поддерживать своих пользователей на пути к их цели. Проект « За гранью невероятного» направлен на то, чтобы помочь людям преодолеть их страхи, найти силы действовать, и показать, что даже успешные личности сталкивались с множеством поражений, ошибок и отказов.

Героями фильма стали Николай Прянишников, генеральный директор сети World Class, предприниматель, ресторатор и основатель HURMA group of companies Дмитрий Левицкий и Лаура Джугелия, создатель проекта Fametime TV.

Фильм рассказывает об успешном бизнесе героев и их развитии в разных сферах, о трудностях и проблемах, с которыми они сталкивались, и о том, каким они видят будущее в сегодняшних реалиях.

Успех — это путь выстланный из падений. Но в конечном итоге любая стена рушится под несокрушимым желанием осуществить мечту. Лаура Джугелия на своем примере рассказывает, как способность преодолевать препятствия ломает слово “Невозможно”.

Внутри каждого из нас находится бесконечный источник энергии. Эта сила начинает работать в минуты, когда мы занимаемся тем, что нас искренне вдохновляет. Дмитрий Левицкий рассказывает, как в конечном итоге эта энергия преображает мир вокруг и делает невозможное возможным.

Любая достойная цель требует ответственного отношения к себе, самодисциплины. Это ежедневно доступная сила, которая неизбежно толкает нас к мечте. Может показаться, что такой подход лишает жизнь ярких красок. На самом деле, все наоборот, уверяет Николай Прянишников. Это неизбежно ведет нас за грань невозможного.

Tecno

Бренд TECNO продолжает реализовывать в своих продуктах самые продвинутые технологические решения. То что вчера было просто смелой идеей, сегодня воплощено в серии PHANTOM X2.

Tecno

TECNO PHANTOM X2 уже доступен для заказа в России за 44 999 рублей. Бренд предоставляет возможность приобрести смартфон с дополнительными бонусами в DNS и М.Видео. Покупатели М.Видео смогут получить 5000 рублей на счет в аккаунте М.Видео и Яндекс Станцию Мини в подарок; DNS – наушники Sonic 1 и возможность рассрочки на 24 месяца без первоначального взноса и 0% переплат.

Смартфон оснащен высокопроизводительным 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9000, максимальным объемом памяти 256 ГБ + 8 ГБ и емким аккумулятором 5160 мАч. PHANTOM X2 обладает широкими возможностями съемки благодаря 64-мегапиксельной основной камере с оптической стабилизацией и светочувствительным RGBW-модулем, 13 Мп сверхширокоугольной камере и 2 Мп модулю для эффекта боке. 6,8” AMOLED экран c частотой обновления 120 Гц отличается яркой эффектной анимацией и подарит новый визуальный опыт.

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