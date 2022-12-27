Samsung уступила Apple на важном рынке

Samsung уступила позиции Apple на важном рынке смартфонов и не достигла цели по продажам. Об этом сообщает корейское издание Fnnews.

Специалисты медиа проанализировали поставки смартфонов Samsung и других брендов за 2022 год. Выяснилось, что корейская корпорация не сможет реализовать 30 миллионов единиц смартфонов до конца декабря — такую цель перед собой компания поставила в конце 2021 года. Аналитики рассказали, что планы оказались сорваны даже на фоне популярности складных гаджетов бренда.

Также Samsung продолжает терять позиции в сегменте премиальных смартфонов на глобальном рынке. По словам специалистов, IT-гигант, как и Apple, хочет продавать больше дорогих устройств, однако самым востребованным девайсом Samsung оказался дешевый телефон Galaxy A12. На местном рынке компания занимает уверенные позиции в роли ведущего производителя флагманов, но за пределами Южной Кореи фирма уступает конкурентам — главным образом, Apple.

Кроме того, за год Samsung увеличила показатель ASP смартфонов (average selling price, средняя стоимость продажи — прим. «Ленты.ру») всего на два процента. Для сравнения, ASP Apple вырос на семь процентов — благодаря высоким продажам премиальных девайсов.