В Роскосмосе назвали причину повреждения «Союза МС-22»

Эксперты Роскосмоса пришли к выводу, что радиатор «Союза МС-22» получил повреждения из-за внешнего пробоя. Об этом сообщает ТАСС.

В Роскосмосе заявили, что решение о работе Международной космической станции (МКС), наземных специалистов и о возможном изменении программы полета станции будет принято в начале 2023 года.

Экипаж «Союза МС-22» 15 декабря доложил о повреждении внешней обшивки корабля и упавшем давлении в системе охлаждения. Позже в «Роскосмосе» рассказали, что осмотр подтвердил утечку охлаждающей жидкости. Из-за этого выход россиян Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева в открытый космос был отменен.

Среди предварительных версий внешнего пробоя - попадание микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор.