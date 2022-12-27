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21 минуту назад

В Роскосмосе назвали причину повреждения «Союза МС-22»

Мария Иванова

Эксперты Роскосмоса пришли к выводу, что радиатор «Союза МС-22» получил повреждения из-за внешнего пробоя. Об этом сообщает ТАСС.

В Роскосмосе заявили, что решение о работе Международной космической станции (МКС), наземных специалистов и о возможном изменении программы полета станции будет принято в начале 2023 года.

Экипаж «Союза МС-22» 15 декабря доложил о повреждении внешней обшивки корабля и упавшем давлении в системе охлаждения. Позже в «Роскосмосе» рассказали, что осмотр подтвердил утечку охлаждающей жидкости. Из-за этого выход россиян Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева в открытый космос был отменен.

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Среди предварительных версий внешнего пробоя - попадание микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор.

Источники СМИ говорили, что на ускоренную отправку корабля к МКС взамен «Союза МС-22» ушло бы около месяца, но решение по этому поводу в «Роскосмосе» еще не приняли.

Наука и техника,Видео,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Роскосмос,
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