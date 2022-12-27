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17 минут назад

Названы причины резкого снижения продаж смартфонов в России

Семён Капранов
Эльдар Муртазинэксперт

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал данные, согласно которым продажи смартфонов в России в 2022 году снизились на 20%, и назвал причины падения рынка мобильных устройств.

У нас в марте фактически не было продаж, этот месяц мы потеряли. Кроме того, на снижении продаж сказалось и то, что вырос "срок жизни" смартфона. Сейчас он составляет 4 - 4,5 года. Исходя из этого, получается, что замена смартфонов идет не очень быстро.

Рынок упал с 32,5 млн штук до 26,5 млн. Можно было ожидать и большего падения, но на самом деле оно умеренное. Российский рынок смартфонов остается крупнейшим в Европе. Средняя цена смартфона в стране выросла до 22 тыс. рублей - это достаточно заметно.
Эльдар Муртазин
Эльдар МуртазинВедущий аналитик Mobile Research Group

На российском рынке смартфонов становится больше устройств на операционной системе Android, которые вытесняют iPhone, подчеркнул аналитик.

"Android становится больше. Продажи iPhone в этом году упали в четыре раза. В феврале на пике их было 17 процентов рынка в штуках, а сейчас около 4,5 процента. Продажи падают, поскольку есть куча ограничений, невозможно использовать приложения, не работают различные функции, и люди постепенно отказываются от iPhone", — заявил Муртазин.

По его словам, в 2023 году на российском рынке мобильных устройств сохранятся тенденции, которые сформировались в 2022-м.

"Средневзвешенный сценарий - это 26,5 млн штук, если не будет каких-то серьезных потрясений", — отметил собеседник Рамблера.

Вместе с тем специалист ответил на вопрос о динамике цен на смартфоны в 2023 году.

"Цены растут во всем мире, среднегодовой рост - 15-20 процентов, он наблюдается уже два года, начиная с пандемии. Думаю, что он не остановится. Причем повышение цен может быть прямым или косвенным. Косвенное повышение означает, что новая модель, аналогичная прошлогодней, в чем-то становится хуже - там меньше памяти, хуже экран и так далее, но при этом цена устройства остается прежней", — заключил аналитик.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на ретейлеров и экспертов сообщила о снижении продаж смартфонов в России на 20 процентов за год. Издание отмечало, что российский рынок мобильных устройств сократился впервые за семь лет.

Наука и техника,Видео,Эльдар Муртазин,
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