У нас в марте фактически не было продаж, этот месяц мы потеряли. Кроме того, на снижении продаж сказалось и то, что вырос "срок жизни" смартфона. Сейчас он составляет 4 - 4,5 года. Исходя из этого, получается, что замена смартфонов идет не очень быстро.



Рынок упал с 32,5 млн штук до 26,5 млн. Можно было ожидать и большего падения, но на самом деле оно умеренное. Российский рынок смартфонов остается крупнейшим в Европе. Средняя цена смартфона в стране выросла до 22 тыс. рублей - это достаточно заметно.

Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group