Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал данные, согласно которым продажи смартфонов в России в 2022 году снизились на 20%, и назвал причины падения рынка мобильных устройств.
На российском рынке смартфонов становится больше устройств на операционной системе Android, которые вытесняют iPhone, подчеркнул аналитик.
"Android становится больше. Продажи iPhone в этом году упали в четыре раза. В феврале на пике их было 17 процентов рынка в штуках, а сейчас около 4,5 процента. Продажи падают, поскольку есть куча ограничений, невозможно использовать приложения, не работают различные функции, и люди постепенно отказываются от iPhone", — заявил Муртазин.
По его словам, в 2023 году на российском рынке мобильных устройств сохранятся тенденции, которые сформировались в 2022-м.
"Средневзвешенный сценарий - это 26,5 млн штук, если не будет каких-то серьезных потрясений", — отметил собеседник Рамблера.
Вместе с тем специалист ответил на вопрос о динамике цен на смартфоны в 2023 году.
"Цены растут во всем мире, среднегодовой рост - 15-20 процентов, он наблюдается уже два года, начиная с пандемии. Думаю, что он не остановится. Причем повышение цен может быть прямым или косвенным. Косвенное повышение означает, что новая модель, аналогичная прошлогодней, в чем-то становится хуже - там меньше памяти, хуже экран и так далее, но при этом цена устройства остается прежней", — заключил аналитик.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на ретейлеров и экспертов сообщила о снижении продаж смартфонов в России на 20 процентов за год. Издание отмечало, что российский рынок мобильных устройств сократился впервые за семь лет.