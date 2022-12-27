Российские разработчики создали устройство для борьбы со стрессом

В конце 2022-го года российский стартап Neiry вывел на рынок уникальный гаджет — майнд-трекер. По замыслу создателей, использование этого прибора поможет вовремя заметить признаки эмоционального выгорания и повысит уровень личной эффективности.

Фото: InScience InScience

На сегодняшний момент майнд-трекер выпускается в двух форм-факторах: в виде наушников и повязки на голову. Александр Панов, CEO компании Neiry, рассказал нашему изданию о разработанном устройстве:

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«Майнд-трекер — это уникальное нейроустройство, которое помогает бороться со стрессом и удерживать фокус внимания на сложных задачах, чтобы достигать любых амбициозных целей. Продукт определяет индивидуальные особенности мозга пользователя, а также выявляет состояния потока, тревожности, медитации, усталости и стресса. Мы позволяем людям, находящимся на ответственных должностях, становиться эффективнее и меньше испытывать стресс и перенапряжение».

Специальные навыки для интерпретации данных, которые считывает устройство, не нужны. Поскольку вся информация загружается в специальное приложение. Приложение определяет индивидуальную частоту альфа-пика пользователя. Частота альфа-пика пользователя — врожденная особенность каждого человека, которая определяет его поведенческий паттерн. Человеку остается только ознакомиться с результатами и скорректировать свое поведение.

Также в приложение встроен тренажер продуктивности. Он поможет пользователю сконцентрироваться на выполнении нужных задач, а еще научит расслабляться во время стресса и подскажет, как избавиться от беспокойства и навязчивых мыслей.

В команду разработчиков входит около 25 человек. Это программисты, математики, нейрофизиологи, инженеры и другие специалисты. Создатели гаджета сообщили, что технологическая база и технические решения, которые лежат в основе продукта, разрабатывались и накапливались около 5 лет. Само устройство было создано в течение последнего года.

У команды стартапа получилось найти инвесторов, которых заинтересовала идея — они выделили на ее разработку более полумиллиарда рублей. В 2021 стартап получил 360,5 миллиона рублей от Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы и еще 180,5 млн руб. от внешних инвесторов.

«Наши устройства приобрели более 100 человек по всему миру. Прежде всего, это руководители отделов и больших команд, а также разработчики, люди на ответственных должностях, которых интересует повышение личной эффективности и снижение уровня стресса. Уже создано и продано более 100 устройств», — также отметил Александр Панов.