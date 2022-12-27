В России выпустили первый отечественный банкомат

«Тинькофф банк» объявил о выпуске первого банкомата собственного производства.
Как указала его пресс-служба, это первый запущенный в эксплуатацию банкомат, который спроектирован и собран на территории РФ на базе российского оборудования и комплектующих. При этом в устройстве имеются и зарубежные комплектующие. АТМ создан с помощью техническо-производственной компании «Банком» (ранее была включена в экосистему банка).
Банкомат позволяет пользоваться привычными услугами, среди которых внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов.
В банкомат встроен современный ресайклинговый модуль, который дает возможность осуществлять операции с рядом валют.
Подчеркивается, что пока ATM установили в одном месте - в бизнес-центре «Водный», который находится в столице.
«В ближайшие месяцы банкоматная сеть Тинькофф (более 3500 устройств по всей России) увеличится еще на 1000 банкоматов», - подчеркнула пресс-служба кредитной организации.
Ранее основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский заявил «Известиям», что российские банки были готовы к остановке обслуживания банкоматов иностранными фирмами, в этой связи они рассчитывают на отечественные разработки.