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1 час назад

В России выпустили первый отечественный банкомат

Лера Букина

«Тинькофф банк» объявил о выпуске первого банкомата собственного производства.

В России выпустили первый отечественный банкомат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указала его пресс-служба, это первый запущенный в эксплуатацию банкомат, который спроектирован и собран на территории РФ на базе российского оборудования и комплектующих. При этом в устройстве имеются и зарубежные комплектующие. АТМ создан с помощью техническо-производственной компании «Банком» (ранее была включена в экосистему банка).

Банкомат позволяет пользоваться привычными услугами, среди которых внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов.

В банкомат встроен современный ресайклинговый модуль, который дает возможность осуществлять операции с рядом валют.

Подчеркивается, что пока ATM установили в одном месте - в бизнес-центре «Водный», который находится в столице.

«В ближайшие месяцы банкоматная сеть Тинькофф (более 3500 устройств по всей России) увеличится еще на 1000 банкоматов», - подчеркнула пресс-служба кредитной организации.

Ранее основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский заявил «Известиям», что российские банки были готовы к остановке обслуживания банкоматов иностранными фирмами, в этой связи они рассчитывают на отечественные разработки.

Наука и техника,Тинькофф банк,
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