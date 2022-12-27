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9 минут назад

Российские математики займутся созданием фотонного компьютера

Газета.Ru

Специалисты недавно созданного Национального центра физики и математики (НЦФМ) займутся разработкой фотонных вычислительных устройств, которые позволят улучшить архитектуру суперкомпьютеров и повысить скорость вычислений. Об этом «Газете.Ru» рассказал научный руководитель Национального центра физики и математики, экс-глава РАН, академик РАН Александр Сергеев.

Российские математики займутся созданием фотонного компьютера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Архитектура современных суперкомпьютеров должна быть гетерогенной, с использованием различных типов процессоров, специализированных под те или иные вычислительные задачи, пояснил он. Один из способов достичь этого — использовать оптические вычислительные компоненты. На данный момент фотонные компьютеры — гипотетическая технология, однако ученые НЦФМ рассчитывают достичь прогресса в этой области.

«Когда мы говорим об архитектуре суперкомпьютеров, то понимаем, что строить ее надо таким образом, чтобы различные вычислительные элементы работали максимально быстро для решения тех задач, для которых они предназначены. И такое ускорение может быть связано с использованием оптических вычислительных компонент. Фотоны будут частицами, которые и несут, и обрабатывают информацию. Здесь видится грандиозное будущее, потому что в ряде операций фотоны, будучи более легкими и быстрыми частицами по сравнению с электронами, определенные процедуры могут производить в огромное количество раз быстрее», — отметил Сергеев.

Ученые рассчитывают создать суперкомпьютер с производительностью на уровне 10 зеттафлопс — на четыре порядка выше, чем у самого производительного суперкомпьютера на сегодняшний день. Также планируется разработать ПО для подобных машин.

Наука и техника,Александр Сергеев,РАН,
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