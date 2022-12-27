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55 минут назад

На Солнце нашли «паутину», испускающую солнечный ветер

Мир24

Ученые впервые заглянули внутрь средней короны Солнца и обнаружили там «сложную, динамичную, похожую на паутину» плазменную структуру. Они предположили, что именно в этой паутине рождается солнечный ветер, сообщает Nature Astronomy.

На Солнце нашли «паутину», испускающую солнечный ветер
Фото: NASANASA

Известно, что внешняя атмосфера Солнца называется короной. Средняя корона, которая отвечает за солнечный ветер и солнечные вспышки, была крайне мало изучена. Только в 2021 году ученые смогли провести наблюдения в экстремальных ультрафиолетовых длинах волн.

Авторы нового исследования проанализировали компьютерные модели и данные космических зондов. Кроме того, они учли результаты наблюдений с использованием солнечного ультрафиолетового тепловизора (SUVI) на метеорологическом спутнике NOAA GOES-17.

Расширенный подход позволил получить изображения не только центра Солнца, но и его боковых сторон. Ученые отследили несколько корональных дыр, когда они вращались по солнечному диску. В процессе наблюдений они обнаружили, что средняя корона представляет собой высоко структурированную корональную сеть.

Сеть состоит из намагниченных плазменных структур, которые непрерывно взаимодействуют и повторно соединяются. Этот механизм вызвал потоки солнечного ветра над корональной паутиной.

Ученые отметили, что полученные ими результаты важны для подготовки будущей миссии NASA. Так, в 2023 году космическое агентство запустит поляриметр для объединения короны и гелиосферы. Одна из целей миссии – лучше понять, как орона генерирует солнечный ветер.

Ранее ученые заявили, что солнечный выброс проделал «трещину» в магнитном поле Земли. Солнце вступает в новый цикл активности, и выбросов и вспышек становится все больше.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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