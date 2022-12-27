Видимый диаметр Солнца в январе будет максимальным в году

Земля четвертого января окажется на минимальном расстоянии от Солнца, в связи с чем видимый диаметр светила будет наибольшим в году. Визуально оно будет казаться на 3% крупнее, чем в июле, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Фото: NASA NASA

Астрономы напомнили, что изучать Солнце с помощью телескопа и других оптических приборов можно только с применением специального фильтра.

"В среду, 4 января 2023 года, расстояние между Солнцем и нашей планетой будет минимальным в году и составит 147 098 925 км. <…> Видимый диаметр Солнца - наибольший в 2023 году (32 угловые минуты 35 секунд). В связи с этим диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально", - отметили в планетарии.

Продолжительность дня на широте Москвы возрастет с семи часов 11 минут в начале января до восьми часов 37 минут к концу месяца. Полуденная высота Солнца за это время увеличится с 11 градусов до 16,5 градуса.