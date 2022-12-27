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31 минуту назад

"Известия": продажи смартфонов в России в 2022 году сократились на 20%

Газета.Ru

За неполный 2022 год в России было продано около 24 млн смартфонов, сообщили в "М.Видео-Эльдорадо". Газета "Известия" ознакомилась с данными аналитиков сети и опросила экспертов отрасли.

СМИ: продажи смартфонов в России в 2022 году сократились на 20%
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Подобные данные у Mobile Research Group. Там полагают, что по итогам года может быть продано 26,6 млн смартфонов, в прошлом году было 32,5 млн. Снижение составляет порядка 20%. Данные, которые приводят "М.Видео-Эльдорадо" и Mobile Research Group, свидетельствуют о том, что российский рынок смартфонов сократился впервые за семь лет, отмечает издание.

В свою очередь директор по продажам"Мегафона" Давид Борзилов указал, что китайские бренды укрепили свои позиции на российском рынке. Он предполагает, что продажи смартфонов из КНР вырастут и в следующем году. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин и руководитель проекта Content-Review Сергей Половников полагают, что в 2023 году продажи смартфонов останутся на уровне этого года.

Ранее сообщалось, что смартфон iPhone 11 Pro Max резко подешевел в российских магазинах.

Наука и техника,Сергей Половников,Эльдар Муртазин,Мегафон,
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