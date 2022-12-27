Найден способ добывать воду из влажного пара над океанами

Ученые из Иллинойсского университета в Урбан-Шампейне предложили новый способ добычи пресной воды. В перспективе он позволит получать неограниченные запасы влаги, сообщает Scientific Reports.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Ученые отметили, что вода в огромных количествах содержится в водяном паре над океанами. Они представили макет конструкции, способной добывать эту воду. Ее высота составляет около 100 метров, ширина – 210, примерно как у круизного лайнера.

Конструкция будет имитировать естественный круговорот воды. Влажный воздух будет транспортироваться непосредственно над поверхностью океана к близлежащему берегу, где системы охлаждения смогут конденсировать водяной пар в жидкость. Устройство будет работать на экологически чистых источниках: энергии ветра или солнца.

Расчеты показали, что только одна такая установка могла бы удовлетворить суточные потребности в воде для 500 тысяч человек. Подобные конструкции послужили бы дополнением к уже работающим опреснительным установкам.

Известно, что пресная вода, пригодная для питья, составляет всего 3% от общемировых запасов. К настоящему времени разработан ряд технологий по опреснению морской воды, но они пока не позволяют решить проблему в промышленных масштабах.

Нехватка воды острее всего ощущается в бедных странах. Новые методы могли бы помочь миллионам людей избежать засух, не нанося ущерба окружающей среде.