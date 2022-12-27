Найден способ добывать воду из влажного пара над океанами

Ученые из Иллинойсского университета в Урбан-Шампейне предложили новый способ добычи пресной воды. В перспективе он позволит получать неограниченные запасы влаги, сообщает Scientific Reports.
Ученые отметили, что вода в огромных количествах содержится в водяном паре над океанами. Они представили макет конструкции, способной добывать эту воду. Ее высота составляет около 100 метров, ширина – 210, примерно как у круизного лайнера.
Конструкция будет имитировать естественный круговорот воды. Влажный воздух будет транспортироваться непосредственно над поверхностью океана к близлежащему берегу, где системы охлаждения смогут конденсировать водяной пар в жидкость. Устройство будет работать на экологически чистых источниках: энергии ветра или солнца.
Расчеты показали, что только одна такая установка могла бы удовлетворить суточные потребности в воде для 500 тысяч человек. Подобные конструкции послужили бы дополнением к уже работающим опреснительным установкам.
Известно, что пресная вода, пригодная для питья, составляет всего 3% от общемировых запасов. К настоящему времени разработан ряд технологий по опреснению морской воды, но они пока не позволяют решить проблему в промышленных масштабах.
Нехватка воды острее всего ощущается в бедных странах. Новые методы могли бы помочь миллионам людей избежать засух, не нанося ущерба окружающей среде.
Ранее стало известно, что пресноводные водоемы Земли начали ускоренно терять влагу. Скорость испарения возрастает на 3 трлн литров в год.