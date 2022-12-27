Роскосмос предложил правительству РФ продлить эксплуатацию МКС

«Мы пока говорим про 2028 год. Исторически продления шли отрезками по четыре года: у нас было соглашение до 2020 года, сейчас оно до 2024 года. Можно продлить до 2028 года, а дальше смотреть по обстановке и анализу технической и программной целесообразности», – сказал Крикалев.

В июле этого года генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил о выходе России из проекта МКС в 2024 году. К этому времени начнется формирование Российской орбитальной служебной станции, отметил он. Тогда же Роскосмос опубликовал эскиз РОСС. На первом этапе развертывания станции предполагается выведение базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей с присутствием двух членов экипажа. Второй этап подразумевает выведение целевого и производственного модулей, а также платформы обслуживания, после чего экипаж увеличивается до четырех человек.