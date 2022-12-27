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49 минут назад

Роскосмос предложил правительству РФ продлить эксплуатацию МКС

Мир24

Роскосмос предложил правительству РФ продлить работу российского сегмента Международной космической станции минимум до 2028 года. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает «Интерфакс».

Роскосмос предложил правительству РФ продлить эксплуатацию МКС
Фото: NASANASA

«Мы пока говорим про 2028 год. Исторически продления шли отрезками по четыре года: у нас было соглашение до 2020 года, сейчас оно до 2024 года. Можно продлить до 2028 года, а дальше смотреть по обстановке и анализу технической и программной целесообразности», – сказал Крикалев.

В июле этого года генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил о выходе России из проекта МКС в 2024 году. К этому времени начнется формирование Российской орбитальной служебной станции, отметил он. Тогда же Роскосмос опубликовал эскиз РОСС. На первом этапе развертывания станции предполагается выведение базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей с присутствием двух членов экипажа. Второй этап подразумевает выведение целевого и производственного модулей, а также платформы обслуживания, после чего экипаж увеличивается до четырех человек.

Наука и техника,Сергей Крикалев,Юрий Борисов,Роскосмос,Правительство РФ,
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