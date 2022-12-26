Российским компьютерам и серверам не хватает чипов

В 2022 г. в РФ было произведено 15 тыс. ПК и 8 тыс. серверов, которые базируются на процессорах, выпущенных по документации и на базе интеллектуальных разработок российских компаний. Такую информацию привел министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в ходе совместного заседания комитета Госдумы по контролю и комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.

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Их могло бы быть «сильно больше», прокомментировал министр. Но этому помешал ряд обстоятельств. Так, по сведениям из информированных источников, на которые ссылались в своих публикациях Washington Post и тайваньское агентство CNA, еще 27 февраля, буквально через несколько дней после начала СВО, о прекращении выпуска и поставок в Россию процессоров «Байкал» и «Эльбрус» объявил крупнейший мировой вендор - тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

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«Неназванные источники сообщили, что TSMC полностью прекратила поставки в адрес России и ее ведущих производителей, внимательно изучив санкции, чтобы обеспечить их полное соблюдение», - писало CNA со ссылкой на свои информированные источники. Каких-либо официальных уведомлений от вендора о разрыве контрактов ни российские компании, ни СМИ не получали. Они появились позже.

Как сообщают СМИ, в конце 2021 г. компания TSMC отгрузила в адрес «Байкал Электроникс» первую партию процессоров объемом 5 тыс. штук. Предполагалось, что с начала 2022 г. тайваньский вендор будет поставлять российскому производителю ежемесячные партии по 10-15 тыс. чипов. Всего у TSMC на тот момент было заказано 130 тыс. процессоров Baikal-M для компьютеров и ноутбуков, сообщали СМИ, ссылаясь на генерального директора компании Андрея Евдокимова. До конца 2022 г., как предполагалось, «Байкал Электроникс» разместит у TSMC заказы на 300 тыс. процессоров, включая и новые серверные процессоры Baikal-S. Однако в середине лета компания была вынуждена заморозить выпуск и продажу Baikal-S. Уже произведенные партии Baikal-M компания TSMC также отказалась отправлять в Россию.

Официальный запрет на экспорт микропроцессоров и микросхем в Россию и Белоруссию Министерство экономики Тайваня (MOEA) обнародовало лишь в июне текущего года. В перечень попавших под запрет компонентов вошли микропроцессоры или микросхемы с тактовой частотой свыше 25 МГц, быстродействием 5 Гфлопс и выше и рядом других характеристик, а также литографическое оборудование для печати процессоров.

Полупроводники - основная статья тайваньского экспорта. В 2021 г. на их долю пришлось 32%. Но, по подсчетам Тайваньского института экономических исследований, экспорт полупроводников в Россию в прошлом году составил всего лишь 0,01% этого объема, и в целом экспорт полупроводников из Тайваня достигнет по итогам текущего года нового максимума, - сообщает CNA.

В феврале 2022 г. об ограничениях на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию сообщило Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Минторге США. Под экспортный контроль США и в SDN-лист попали российские производители «Байкал Электроникс», АО МЦСТ, АО «НПЦ «Элвис» и НТЦ «Модуль».

Крупнейшие американские производители процессоров AMD и Intel также заявили о приостановке поставок своей продукции на территорию России. С начала марта для экспорта в Россию продуктов, подконтрольных BIS, американские компании должны получать лицензии у властей США.

В целом к июню 2022 г., по данным Financial Times, на Россию приходилось менее 1% продаж полупроводниковой продукции в мире. Технологические санкции, введенные западом в отношении РФ, не окажут столь же сильного влияния, как, например, на Китай в 2019 г., но будут иметь достаточно серьезные и долгосрочные последствия для экономики России. Крупнейшие телекоммуникационные компании РФ, пишут аналитики издания, не смогут получить доступ к оборудованию для 5G-сетей, а крупным облачным провайдерам, в числе которых «Яндекс» и «Сбер», будет сложно расширять свои Data-центры.

В ноябре текущего года Белый дом ввел очередную порцию блокирующих ограничений. В этот раз под их действие попали российский разработчик микросхем с техпроцессом до 28 нм ПКК «Миландр», связанная с ним компания «Милур», а также компании, благодаря которым, по версии властей США, российский разработчик размещал заказы за рубежом - Sharp Edge Engineering Inc. (Тайвань), Milur Electronics LLC (Армения) и Milur SA (Швейцария).

Такие меры эксперты назвали очень опасным прецедентом, и, если Штаты продолжат ограничения подобного рода, они грозят окончательным отсечением российских разработчиков электроники от зарубежных фабрик, сделав невозможным размещение заказов на производство микросхем.

На этом фоне, согласно обнародованной в середине декабря информации агентства Reuters, поставки в Россию продукции американских производителей микрочипов, в том числе AMD и Intel, продолжаются, несмотря «на санкционные ограничения и сложившуюся геополитическую обстановку». В частности, начиная с 1 апреля, в денежном выражении объем ввезенных в РФ процессоров Intel достиг $0,5 млрд.

Кроме того, согласно данным Роспатента, количество заявок на регистрацию топологий интегральных микросхем (ТИМС, детальный макет микросхемы) в России за первое полугодие текущего года выросло на 40%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этой категории была подана 101 заявка и зарегистрировано 82 топологии. Лидерами по регистрации ТИМС стал Минпромторг (22 заявки), «Байкал Электроникс» (11 заявок), АО «НИИМА Прогресс» (10 заявок) и АО «НИИЭТ» (9 заявок).

Как прокомментировал в СМИ гендиректор компании «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов, сейчас компания реализует проект по созданию нового изделия. По мере получения результатов все разработки в рамках проекта патентуются, количество патентов на проект зависит от его масштабности и уровня инновационности. На каком именно предприятии планируется производить запатентованные изделия, пока не уточняется.