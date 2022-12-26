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1 час назад

Бывший маркетолог Apple рассказал о "рождественском чуде" от Стива Джобса

Газета.Ru

Бывший маркетолог Apple Регис Маккена рассказал, как основатель и экс-глава компании из Купертино Стив Джобс спас Рождество для одной из его внучек в 1998 году. Об этом сообщает 9to5Mac.

Бывший маркетолог Apple рассказал о "рождественском чуде" от Стива Джобса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам маркетолога, в том году он купил каждому внуку в подарок iMac, но через несколько часов у одного из пяти компьютеров возникла проблема с диском. Маккенна связался с техподдержкой Apple, а в ответ узнал, что по правилам компании обмен ПК возможен только после проверки, которая займет недели.

«Я отправил Джобсу электронное письмо, чтобы спросить, правда ли то, что сказали мне в техподдержке. Джобс позвонил мне, а затем в техподдержку», — вспомнил специалист.

Маркетолог пояснил, что ему перезвонили из Apple через несколько минут и сообщили, что он может получить новый компьютер на замену сломанного. Маккенна поблагодарил Джобса за помощь.

«Ответ Стива был просто «хо-хо-хо» с улыбающимся лицом», — заключил он.

Маккенна — ветеран индустрии технологий, он в том числе помог Джобсу организовать маркетинговую кампанию компьютера Apple-1 в 1976 году, а также помогал с маркетингом при релизе смартфона iPhone 4.

Наука и техника,Стив Джобс,Apple,
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