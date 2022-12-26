Инженеры создали самую маленькую грампластинку в истории

«Мы взяли отрывок из "Rocking Around The Christmas Tree" и вырезали его так же, как обычную пластинку, хотя, поскольку мы работаем над в наномасштабе, песню невозможно воспроизвести на обычном проигрывателе. Мы даже закодировали музыку в стерео — боковые извивы — это левый канал, тогда как глубинная модуляция содержит правый канал. Это может быть слишком непрактично и дорого, чтобы стать хитом. Чтобы прочитать грув, вам нужен довольно дорогой атомарный канал, силовой микроскоп или Nanofrazor, но это определенно выполнимо», — сказал Бёггильд.