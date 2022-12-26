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59 минут назад

"Роскосмос" предложил кабмину РФ продлить эксплуатацию МКС минимум до 2028 года

Газета.Ru

«Роскосмос» отправил в правительство России предложение продлить работу российского сегмента Международной космической станции (МКС) минимум до 2028 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Роскосмос» предложил кабмину продлить эксплуатацию МКС
Фото: Сергей Корсаков/«Роскосмос»Сергей Корсаков/«Роскосмос»

«Мы пока говорим про 2028 год. Исторически продления шли отрезками по четыре года: у нас было соглашение до 2020 года, сейчас оно до 2024 года», — отметил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев в интервью агентству.

Документы по предложению, по его словам, уже направлены в правительство.

Крикалев также допустил, что на российских кораблях «Союз» до МКС могут снова начать летать европейские астронавты, однако окончательное решение останется за NASA.

Он уточнил, что соглашение о перекрестных полетах между российским и американским космическими агентствами принято, в первую очередь чтобы ни один из отсеков станции не оставался без экипажа.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия покинет МКС после 2024 года, однако выполнит свои обязательства перед партнерами по проекту. Решение о выходе российской стороны с МКС было принято давно, отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Наука и техника,Сергей Крикалев,Юрий Борисов,Дмитрий Песков,Роскосмос,NASA,Правительство РФ,
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