«Роскосмос» предложил кабмину продлить эксплуатацию МКС

«Роскосмос» отправил в правительство России предложение продлить работу российского сегмента Международной космической станции (МКС) минимум до 2028 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Сергей Корсаков/«Роскосмос» Сергей Корсаков/«Роскосмос»

«Мы пока говорим про 2028 год. Исторически продления шли отрезками по четыре года: у нас было соглашение до 2020 года, сейчас оно до 2024 года», — отметил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев в интервью агентству.

Документы по предложению, по его словам, уже направлены в правительство.

Крикалев также допустил, что на российских кораблях «Союз» до МКС могут снова начать летать европейские астронавты, однако окончательное решение останется за NASA.

Он уточнил, что соглашение о перекрестных полетах между российским и американским космическими агентствами принято, в первую очередь чтобы ни один из отсеков станции не оставался без экипажа.