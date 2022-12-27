Кости огромного крокодила – современника динозавров нашли в Бразилии

В Бразилии обнаружили окаменелые останки огромного древнего крокодила, который жил на планете рядом с динозаврами. Вид существовал 72-66 миллионов лет назад, сообщает Historical Biology.

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Крокодилу присвоили научное название Titanochampsa iorii. Он достигал трех-шести метров в длину и имел, по словам ученых, очень сильный укус.

Останки включали в себя верхнюю часть черепа и часть правой стороны скелета. з-за сильной фрагментированности палеонтологи сначала не смогли правильно идентифицировать вымершего хищника и сочли его титанозавром. Но последующие наблюдения показали, что он обладает характерными для крокодилов чертами.

Гигантское существо относилось к кладе Neosuchia, куда входят все современные крокодилы и их ближайшие ископаемые родственники. Вероятно, оно вело полуводный образ жизни и поджидало добычу в засаде у берегов водоемов.

Ученые отметили, что такое открытия помогают лучше понять эволюцию крокодилов. Известно, что на Земле существовало множество видов крокодилообразных. Почти все они вымерли, однако неозухи оказались успешными и сумели пережить ряд глобальных катаклизмов.