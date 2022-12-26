В Совфеде рассказали о перспективах работы YouTube в РФ

Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что пока видеохостинги YouTube и Rutube будут сосуществовать на отечественном рынке.
Сенатор отметил, что в настоящее время библиотека контента у Rutube насчитывает более 20 млн видео. Это по-прежнему значительно меньше, чем у YouTube. Но, по словам Пушкова, «это уже движение в правильном направлении». Также он сказал, что более 80 % жителей РФ знают о существовании этой платформы.
Парламентарий заявил, что количество авторов материалов на Rutube превышает 60 тысяч человек в месяц, это в 10 раз больше, чем в начале 2022 года.
Пушков обратил внимание, что YouTube прочно закрепился в России, поэтому два видеохостинга будут сосуществовать. При этом он подчеркнул, что в РФ заметна постепенная «национализация информации», то есть для пользователей становится важнее информация из России, нежели та, что приходит извне.