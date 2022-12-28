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1 час назад

Киберэксперт Степанов призвал пользователей Telegram и WhatsApp отключать геолокацию во избежание слежки

Ura.Ruиещё 1

При использовании онлайн-мессенджеров Telegram и WhatsApp существует риск того, что пользователь станет жертвой слежки. Об этом заявил руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.

Названы правила безопасности использования Telegram и WhatsApp
Фото: ТАССТАСС

«Существуют нюансы безопасного использования таких мессенджеров как WhatsApp и Telegram, и если не знать их, то можно попасть на уловки злоумышленников и стать жертвой слежки. Так, в Telegram есть почти „шпионская“ функция „Найти людей рядом“», — рассказал Степанов в интервью агентству «Прайм».

Он предупредил, что ряд энтузиастов при помощи подобной функции смогли создать программы, которые определяют точное местоположение пользователя и его перемещения. В качестве меры предосторожности киберэксперт назвал отказ от использования функции «люди рядом» на своем мобильном устройстве.

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал URA.RU об опасностях шпионажа за пользователем со стороны приложений, установленных на смартфонах. Вакулин заявил, что существует опасность прослушки мобильного устройства с целью формирования дальнейших рекламных предложений.

Наука и техника,Валерий Степанов,
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