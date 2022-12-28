Названы правила безопасности использования Telegram и WhatsApp

«Существуют нюансы безопасного использования таких мессенджеров как WhatsApp и Telegram, и если не знать их, то можно попасть на уловки злоумышленников и стать жертвой слежки. Так, в Telegram есть почти „шпионская“ функция „Найти людей рядом“», — рассказал Степанов в интервью агентству «Прайм».