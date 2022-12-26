Астрономы просканировали 12 планет в поисках инопланетных сигналов

Телескоп Роберта К. Берда Грин-Бэнк (GBT) является первым в мире радиотелескопом с одной тарелкой. GBT имеет беспрецедентную чувствительность в диапазоне от миллиметра до метра. С 2017 года он также стал одним из основных инструментов, используемых институтами, занимающимися поиском внеземного разума (SETI).

Фото: Astronews.ru Astronews.ru

Недавно международная группа исследователей просканировала двенадцать экзопланет на предмет признаков технологической активности. Их наблюдения были приурочены к тому времени, когда планеты совершали транзит. Хотя исследование не выявило каких-либо свидетельств техносигналов, они идентифицировали два представляющих интерес радиосигнала, которые требуют последующего наблюдения. Этот новый метод мог бы значительно расширить область SETI и создать новые возможности для будущих исследований.

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«Классическая проблема SETI — это проблема «иголки в стоге сена» – даже если кто-то изо всех сил старается привлечь наше внимание, пространство велико, и сообщение может принимать очень много форм. Поэтому будет лучше, если мы попытаемся определить особые места, время или частоты, которые могут быть более вероятными местами для сообщений, чем любая случайная точка», – говорят исследователи.

Они использовали концепцию «точек Шеллинга», согласно которой двое или более человек приходят к одному и тому же решению по умолчанию и в отсутствие общения. Исследователи считают, что в таких местах, как галактический центр, с наибольшей вероятностью можно обнаружить цивилизации, или частоты, подобные 1420 МГц.

Для своего исследования учёные обратились к данным о 12 экзопланетах, идентифицированных космическим телескопом «Кеплер». Эти планеты были обнаружены с помощью транзитной фотометрии, где периодические провалы в светимости звезды используются для подтверждения присутствия экзопланет. GBT собрал данные об этих экзопланетах, когда они совершали транзиты 25 марта 2018 года. Цель состояла в том, чтобы выяснить, совпадают ли радиопередачи с этими транзитами, что является верным признаком того, что развитая цивилизация пытается установить связь.

«Мы рассчитали время наших наблюдений таким образом, чтобы представляющая интерес экзопланета была выровнена со своей звездой-родителем и Солнечной системой. Это время, которое мы знаем (наблюдая за падением яркости, когда планета проходит перед своей звездой), и это время, которое также знала бы любая потенциальная жизнь на экзопланете», – сказали исследователи.