Астрономы просканировали 12 планет в поисках инопланетных сигналов

Телескоп Роберта К. Берда Грин-Бэнк (GBT) является первым в мире радиотелескопом с одной тарелкой. GBT имеет беспрецедентную чувствительность в диапазоне от миллиметра до метра. С 2017 года он также стал одним из основных инструментов, используемых институтами, занимающимися поиском внеземного разума (SETI).
Недавно международная группа исследователей просканировала двенадцать экзопланет на предмет признаков технологической активности. Их наблюдения были приурочены к тому времени, когда планеты совершали транзит. Хотя исследование не выявило каких-либо свидетельств техносигналов, они идентифицировали два представляющих интерес радиосигнала, которые требуют последующего наблюдения. Этот новый метод мог бы значительно расширить область SETI и создать новые возможности для будущих исследований.
«Классическая проблема SETI — это проблема «иголки в стоге сена» – даже если кто-то изо всех сил старается привлечь наше внимание, пространство велико, и сообщение может принимать очень много форм. Поэтому будет лучше, если мы попытаемся определить особые места, время или частоты, которые могут быть более вероятными местами для сообщений, чем любая случайная точка», – говорят исследователи.
Они использовали концепцию «точек Шеллинга», согласно которой двое или более человек приходят к одному и тому же решению по умолчанию и в отсутствие общения. Исследователи считают, что в таких местах, как галактический центр, с наибольшей вероятностью можно обнаружить цивилизации, или частоты, подобные 1420 МГц.
Для своего исследования учёные обратились к данным о 12 экзопланетах, идентифицированных космическим телескопом «Кеплер». Эти планеты были обнаружены с помощью транзитной фотометрии, где периодические провалы в светимости звезды используются для подтверждения присутствия экзопланет. GBT собрал данные об этих экзопланетах, когда они совершали транзиты 25 марта 2018 года. Цель состояла в том, чтобы выяснить, совпадают ли радиопередачи с этими транзитами, что является верным признаком того, что развитая цивилизация пытается установить связь.
«Мы рассчитали время наших наблюдений таким образом, чтобы представляющая интерес экзопланета была выровнена со своей звездой-родителем и Солнечной системой. Это время, которое мы знаем (наблюдая за падением яркости, когда планета проходит перед своей звездой), и это время, которое также знала бы любая потенциальная жизнь на экзопланете», – сказали исследователи.
Передача постоянного сообщения чрезвычайно энергоёмка, и этот метод позволяет сузить её до определённого окна. Это значительно снижает затраты на отправку сообщений в космос и при этом значительно увеличивает шансы обнаружения сообщений. Исследователи первыми применили этот метод в поиске радиотехносигналов. И хотя они не обнаружили никаких техносигналов, их новаторское исследование установило процедуру, которая значительно упростит проведение подобных опросов в будущем.