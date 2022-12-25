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1 час назад

Популярный iPhone подешевел в России

Lenta.ru

В России подешевел популярный премиальный смартфон Apple 2019 года выпуска. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Популярный iPhone подешевел в России
Фото: ТАССТАСС

Согласно каталогу медиа, стоимость iPhone 11 Pro Max снизилась на 40 процентов.

«Его выпустили в конце 2019 года и начали продавать по цене 100 тысяч рублей», — отметили журналисты.

Как заметили авторы, в конце 2022 года аппарат оказался доступен менее чем за 60 тысяч рублей.

«Айфон хоть и не новый, но все еще актуальный. Он поддерживает современную iOS 16, отличается большим 6,5-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR», — прокомментировали удешевление модели специалисты.

Также телефон получил процессор Apple A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый с ночным режимом, аккумулятор емкостью 3969 миллиампер-часов.

Подешевевший iPhone 11 Pro Max был представлен в 2019 году. В актуальную линейку смартфонов Apple входят iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max.

Ранее стало известно, что выпущенный в 2020 году смартфон Apple подешевел на треть на российском рынке. Если на старте продаж iPhone 12 mini был оценен в 70 тысяч рублей, то в середине декабря он стал доступен за 45 тысяч.

Наука и техника,Mail.ru Group,
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