Популярный iPhone подешевел в России

В России подешевел популярный премиальный смартфон Apple 2019 года выпуска. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

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Согласно каталогу медиа, стоимость iPhone 11 Pro Max снизилась на 40 процентов.

«Его выпустили в конце 2019 года и начали продавать по цене 100 тысяч рублей», — отметили журналисты.

Как заметили авторы, в конце 2022 года аппарат оказался доступен менее чем за 60 тысяч рублей.

«Айфон хоть и не новый, но все еще актуальный. Он поддерживает современную iOS 16, отличается большим 6,5-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR», — прокомментировали удешевление модели специалисты.

Также телефон получил процессор Apple A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый с ночным режимом, аккумулятор емкостью 3969 миллиампер-часов.

Подешевевший iPhone 11 Pro Max был представлен в 2019 году. В актуальную линейку смартфонов Apple входят iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max.