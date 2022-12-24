Rolls-Royce создала самый большой в мире авиационный двигатель

Компания Rolls-Royce заявила, что завершила работы по строительству первого демонстрационного образца огромного авиационного двигателя UltraFan. Об этом пишет портал New Atlas.
Отмечается, что UltraFan является примером одного из самых крупных авиационных двигателей - диаметр его вентилятора составляет 140 дюймов (355,6 см), а мощность — 87 000 л.с., или примерно 67 МВт.
По данным портала, UltraFan будет работать только на экологически чистом авиационном топливе SAF (Sustainable Aviation Fuel).
Выбор SAF в качестве топлива обеспечит не только экономичность (расход должен быть на четверть меньше, чем у турбовентиляторного Rolls-Royce Trent 700), но и большую тягу в диапазоне от 11,3 т до 45,5 т.
Передние кромки лопастей двигателя созданы из титана, все остальное - из углеродного композита. Это делает его намного легче, чем цельнотитановые вентиляторы, используемые в двигателях Rolls-Royce класса Trent.
По данным портала двигатель уже перевезли в тестовую лабораторию Testbed 80 в Дерби (Великобритания). Там находится самый большой в мире испытательный стенд.
Специалисты приступят испытаниям UltraFan в начале 2023 года.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в США был сертифицирован двигатель GE9X производства GE Aviation. Диаметр его вентилятора составил свыше 340 см.