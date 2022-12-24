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24 минуты назад

Rolls-Royce создала самый большой в мире авиационный двигатель

Илья Родин

Компания Rolls-Royce заявила, что завершила работы по строительству первого демонстрационного образца огромного авиационного двигателя UltraFan. Об этом пишет портал New Atlas.

Rolls-Royce создала самый большой в мире авиационный двигатель
Фото:  Rolls-Royce Rolls-Royce

Отмечается, что UltraFan является примером одного из самых крупных авиационных двигателей - диаметр его вентилятора составляет 140 дюймов (355,6 см), а мощность — 87 000 л.с., или примерно 67 МВт.

По данным портала, UltraFan будет работать только на экологически чистом авиационном топливе SAF (Sustainable Aviation Fuel).

Выбор SAF в качестве топлива обеспечит не только экономичность (расход должен быть на четверть меньше, чем у турбовентиляторного Rolls-Royce Trent 700), но и большую тягу в диапазоне от 11,3 т до 45,5 т.

Передние кромки лопастей двигателя созданы из титана, все остальное - из углеродного композита. Это делает его намного легче, чем цельнотитановые вентиляторы, используемые в двигателях Rolls-Royce класса Trent.

По данным портала двигатель уже перевезли в тестовую лабораторию Testbed 80 в Дерби (Великобритания). Там находится самый большой в мире испытательный стенд.

Специалисты приступят испытаниям UltraFan в начале 2023 года.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в США был сертифицирован двигатель GE9X производства GE Aviation. Диаметр его вентилятора составил свыше 340 см.

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