Китай займется исследованием обитаемых планет

Китай изложил новую “порцию” планов по исследованию глубокого космоса, а также запуску лунного зонда и ракет-носителей нового поколения. Планы включают первый полет пилотируемой ракеты-носителя нового поколения, запланированный на 2027 год, исследование пригодных для жизни планет за пределами Солнечной системы в 2030 году и создание базовой структуры Международной лунной исследовательской станции к 2028 году.

Ву Яньшэн, председатель государственного космического гиганта China Aerospace Science and Technology Corp (CASC), сообщил, что Китай планирует запустить зонд в 2025 году для исследования околоземных астероидов и комет главного пояса. Страна также планирует провести исследования Юпитера и Урана, а также Солнечной системы и ее границ. К 2030 году будет реализована миссия под названием "поиск голосов" для изучения того, есть ли за пределами Солнечной системы планеты, пригодные для обитания человека.