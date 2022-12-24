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14 минут назад

Китай займется исследованием обитаемых планет за пределами Солнечной системы с 2030 года

Ferra.ru

Китай изложил новую “порцию” планов по исследованию глубокого космоса, а также запуску лунного зонда и ракет-носителей нового поколения. Планы включают первый полет пилотируемой ракеты-носителя нового поколения, запланированный на 2027 год, исследование пригодных для жизни планет за пределами Солнечной системы в 2030 году и создание базовой структуры Международной лунной исследовательской станции к 2028 году.

Китай займется исследованием обитаемых планет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ву Яньшэн, председатель государственного космического гиганта China Aerospace Science and Technology Corp (CASC), сообщил, что Китай планирует запустить зонд в 2025 году для исследования околоземных астероидов и комет главного пояса. Страна также планирует провести исследования Юпитера и Урана, а также Солнечной системы и ее границ. К 2030 году будет реализована миссия под названием "поиск голосов" для изучения того, есть ли за пределами Солнечной системы планеты, пригодные для обитания человека.

Согласно CASC, Китай также разрабатывает пилотируемую ракету-носитель следующего поколения, которая удовлетворит долгосрочную стратегическую потребность в пилотируемом исследовании Луны.

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