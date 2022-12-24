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52 минуты назад

Портал 9to5google назвал лучший смартфон 2022 года

Газета.Ru

Редакция портала 9to5google назвала лучший Android-смартфон 2022 года по версии читателей. Победу в голосовании одержал Google Pixel 7 Pro.

Назван лучший смартфон 2022 года
Фото: gizchina.comgizchina.com

Лучшим в 2022 году Pixel 7 Pro признали 40% участников опроса. Редакция портала назвала выбор читателей «достойным», так как в инженеры Google взяли за основу прошлогодний Pixel 6 Pro и исправили в новинке все недостатки.

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На втором месте оказался Google Pixel 7 — за него проголосовали 18% опрошенных. Среди преимуществ смартфона отмечается низкая цена по сравнению с Pro-моделью и схожее с более дорогой версией «железо».

Третье место с 10% голосов занял флагманский Samsung Galaxy S22 Ultra. Смартфон оценили за один из лучших на рынке дисплеев и функциональный стилус S Pen.

Бюджетный Google Pixel 6a закрепился на четвертом месте — его предпочли 6,5% опрошенных. Гаджет похвалили за высокую для бюджетного устройства производительность, высокое качество съемки и гарантированную пятилетнюю поддержку ПО со стороны Google.

Закрывает топ-5 прозрачный смартфон Nothing Phone (1), за который проголосовали 6,3% читателей 9to5google. Необычный гаджет оценили за оригинальный дизайн с подсветкой Glyph Interface, которая позволяет устройству выделяться на фоне конкурентов.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что энтузиаст запустил первую версию iPhone OS на компьютере.

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