Назван лучший смартфон 2022 года

Редакция портала 9to5google назвала лучший Android-смартфон 2022 года по версии читателей. Победу в голосовании одержал Google Pixel 7 Pro.

Фото: gizchina.com gizchina.com

Лучшим в 2022 году Pixel 7 Pro признали 40% участников опроса. Редакция портала назвала выбор читателей «достойным», так как в инженеры Google взяли за основу прошлогодний Pixel 6 Pro и исправили в новинке все недостатки.

На втором месте оказался Google Pixel 7 — за него проголосовали 18% опрошенных. Среди преимуществ смартфона отмечается низкая цена по сравнению с Pro-моделью и схожее с более дорогой версией «железо».

Третье место с 10% голосов занял флагманский Samsung Galaxy S22 Ultra. Смартфон оценили за один из лучших на рынке дисплеев и функциональный стилус S Pen.

Бюджетный Google Pixel 6a закрепился на четвертом месте — его предпочли 6,5% опрошенных. Гаджет похвалили за высокую для бюджетного устройства производительность, высокое качество съемки и гарантированную пятилетнюю поддержку ПО со стороны Google.

Закрывает топ-5 прозрачный смартфон Nothing Phone (1), за который проголосовали 6,3% читателей 9to5google. Необычный гаджет оценили за оригинальный дизайн с подсветкой Glyph Interface, которая позволяет устройству выделяться на фоне конкурентов.