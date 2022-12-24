Apple выпустит исправление серьёзной проблемы экрана iPhone 14 Pro Max

На днях пользователи iPhone 14 Pro Max сообщили о появлении горизонтальных полос на дисплее, которые появляются, когда смартфон выходит из спящего режима. Теперь Apple заявила, что это не аппаратная проблема, а значит её можно решить через обновление программного обеспечения.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Проблема выглядит так, как на фото ниже. Пока её не помогает решить даже сброс до заводских настроек.