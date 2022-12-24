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11 минут назад

Apple пообещала выпустить исправление серьёзной проблемы экрана iPhone 14 Pro Max

Ferra.ru

На днях пользователи iPhone 14 Pro Max сообщили о появлении горизонтальных полос на дисплее, которые появляются, когда смартфон выходит из спящего режима. Теперь Apple заявила, что это не аппаратная проблема, а значит её можно решить через обновление программного обеспечения.

Apple выпустит исправление серьёзной проблемы экрана iPhone 14 Pro Max
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Проблема выглядит так, как на фото ниже. Пока её не помогает решить даже сброс до заводских настроек.

Несмотря на заверения Apple, людей смущают некоторые странности в проблеме. Похоже, что ошибка ограничена одной конкретной моделью и что все затронутые устройства, по-видимому, были куплены в декабре.

Наука и техника,Apple,
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