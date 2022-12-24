Apple выпустит исправление серьёзной проблемы экрана iPhone 14 Pro Max

На днях пользователи iPhone 14 Pro Max сообщили о появлении горизонтальных полос на дисплее, которые появляются, когда смартфон выходит из спящего режима. Теперь Apple заявила, что это не аппаратная проблема, а значит её можно решить через обновление программного обеспечения.
Проблема выглядит так, как на фото ниже. Пока её не помогает решить даже сброс до заводских настроек.
Несмотря на заверения Apple, людей смущают некоторые странности в проблеме. Похоже, что ошибка ограничена одной конкретной моделью и что все затронутые устройства, по-видимому, были куплены в декабре.