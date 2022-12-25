В России выявили 6 595 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло за прошедшие сутки на 6 595. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ. Согласно данным ведомства, число летальных исходов из-за коронавируса достигло 52. В оперативном штабе пояснили, что число случаев выздоровления в России увеличилось за сутки на 6 176 против 8 004 днем ранее. Также уточняется, что за сутки по стране было 624 госпитализации из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ранее в России выявили 6 986 случаев заражения коронавирусом за сутки. Также уточнялось, что пик заболеваемости коронавирусом в Китае может наступить в январе будущего года. Подобный исход вокруг ситуации с распространением COVID-19 подготовили несколько китайских экспертов.