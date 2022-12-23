Искусственный интеллект может помочь вам "закадрить" девушку в Tinder

Новый чат-бот ChatGPT на основе нейросетей уже который день производит фурор в Интернете. И пользователи сети нашли ему еще одно применение: его используют для отправки сообщений собеседникам в Tinder.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

После того, как пользователи Tinder находят собеседника, они просят ChatGPT составить приветственное сообщение, основанное на интересах будущей пассии. Затем они копируют и вставляют полученный результат и отправляют его собеседнику. Люди в TikTok пишут, что это работает.

Кто-то даже попросил ChatGPT написать стихотворения для девушки, с которой он переписывался в Tinder. Ей понравилось, и она сказала, что раньше парень не писал для нее стихов.