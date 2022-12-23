Квантовый компьютер скрестили с обычным

Dell и IonQ на конференции Supercomputing 2022 представили новую гибридную систему, объединяющую квантовый и традиционный компьютеры.

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Вице-президент IonQ отметил, что сегодняшние квантовые компьютеры «слишком малы и слишком шумны». Если скрестить их с традиционной электронной вычислительной машиной (ЭВМ), можно «получить ответы, которые ни одна из систем не способна дать сама по себе».