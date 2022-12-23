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34 минуты назад

Билл Гейтс назвал борьбу с изменением климата "сложнейшей целью для человечества"

Газета.Ru

Миллиардер Билл Гейтс заявил, что человечеству необходимо активно финансировать технологии для борьбы с изменением климата, иначе следующие поколения ждет ужасное будущее. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Билл Гейтс: наши внуки вырастут в ужасном мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Достичь нулевых выбросов углекислого газа будет сложнейшей целью для человечества. Нам нужно революционизировать всю экономику - то, как мы делаем вещи, передвигаемся, производим электричество, выращиваем пищу и сохраняем тепло и прохладу - менее чем за три десятилетия", - отметил бизнесмен.

По словам Гейтса, хорошая новость заключается в том, что инвестиции в климатические технологии превзошли его ожидания.

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"Недавно я начал смотреть на мир через новую призму - в следующем году я стану дедушкой", - рассказал он.

Миллиардер пояснил, что теперь более эмоционально воспринимает проблемы человечества.

"Когда я думаю о мире, в котором родится мой внук, мне хочется помочь всем внукам получить шанс выжить и процветать. Если мы не добьемся нулевых выбросов, то наши внуки вырастут в ужасном мире", - заключил Гейтс.

Ранее Билл Гейтс в честь Всемирного дня туалета признался, что в своей жизни делал некоторые "странные вещи": пил "фекальную воду" и нюхал духи с ароматом выгребной ямы.

Наука и техника,Билл Гейтс,
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