Билл Гейтс: наши внуки вырастут в ужасном мире

"Достичь нулевых выбросов углекислого газа будет сложнейшей целью для человечества. Нам нужно революционизировать всю экономику - то, как мы делаем вещи, передвигаемся, производим электричество, выращиваем пищу и сохраняем тепло и прохладу - менее чем за три десятилетия", - отметил бизнесмен.