Билл Гейтс: наши внуки вырастут в ужасном мире

Миллиардер Билл Гейтс заявил, что человечеству необходимо активно финансировать технологии для борьбы с изменением климата, иначе следующие поколения ждет ужасное будущее. Об этом сообщает телеканал CNBC.
"Достичь нулевых выбросов углекислого газа будет сложнейшей целью для человечества. Нам нужно революционизировать всю экономику - то, как мы делаем вещи, передвигаемся, производим электричество, выращиваем пищу и сохраняем тепло и прохладу - менее чем за три десятилетия", - отметил бизнесмен.
По словам Гейтса, хорошая новость заключается в том, что инвестиции в климатические технологии превзошли его ожидания.
"Недавно я начал смотреть на мир через новую призму - в следующем году я стану дедушкой", - рассказал он.
Миллиардер пояснил, что теперь более эмоционально воспринимает проблемы человечества.
"Когда я думаю о мире, в котором родится мой внук, мне хочется помочь всем внукам получить шанс выжить и процветать. Если мы не добьемся нулевых выбросов, то наши внуки вырастут в ужасном мире", - заключил Гейтс.
Ранее Билл Гейтс в честь Всемирного дня туалета признался, что в своей жизни делал некоторые "странные вещи": пил "фекальную воду" и нюхал духи с ароматом выгребной ямы.