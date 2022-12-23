Раскрыт секрет бесконечно возобновляемого источника энергии

«Первый в мире опытно-промышленный реактор на быстрых нейтронах был построен в городе Шевченко (ныне Актау) в 1973 году – БН-350. <...> Следующий реактор – БН-600, построенный на Урале, работает до сих пор, как и тот, что был построен за ним – БН-800. Главное отличие тех реакторов на быстрых нейтронах от реактора на медленных нейтронах – заключалось в том, что теплоносителем в них являлась не вода, а натрий. В реакторах типа «БН» возможно использовать топливо, изготовленное из продуктов переработки ОЯТ, – это регенерат урана-235 и урана-238, а также наработанный плутоний», – уточнил Менщиков.