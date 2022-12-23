Rolls-Royce создала новый авиационный двигатель

Британский производитель силовых установок распространил иформацию о завершении работ по созданию первого демонстрационного образца авиационного двигателя UltraFan. Ожидается, что новое турбовентиляторное детище компании будет эффективнее на 25% и станет основой серии силовых установок для лайнеров, которые взмоют в небо в 2030 годах.

Пропеллер UltraFan диаметром 3,56 м, и почти на 5% он больше, чем у крупнейшего современного авиадвигателя от General Electric – GE9X. Хотя вентилятор имеет внушительные размеры, его турбины являются довольно компактными.

Разработчики Rolls-Royce спроектировали силовую установку так, чтобы большой объем потока проходил вокруг компрессора, а не направлялся сквозь него. Это создает высокий коэффициент двухконтурности – до 15, который поможет снизить уровень шума на 35% и даст двигателю значительный прирост топливной эффективности, подчеркивают в Rolls-Royce.

Вместе с тем в Rolls-Royce уверены, что дальнемагистральная авиация в ближайшее десятилетие не сможет отказаться от углеводородного топлива. UltraFan работает на авиационном керосине, но в будущем двигатель можно представляется возможным модернизировать для гибридной электрификации или же использования водорода.

При этом представители компании заявляют, что UltraFan будет потреблять примерно на 25% меньше топлива, чем двигатели Trent первого поколения, эксплуатируемые на данный момент. Новый двигатель сделает полеты более недорогими и безопасными для экосреды, а также увеличит дальность перелета.