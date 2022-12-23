Возвращение на Луну и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику

Уходящий 2022 год мог бы быть более ярким для мировой космонавтики. Тем не менее есть и те, кто наиболее последовательно реализовал свои ранее намеченные планы. К ним относятся, например, США, которые запустили корабль Starliner к Международной космической станции (МКС), ввели в эксплуатацию орбитальную обсерваторию James Webb и завершили первый этап лунной программы Artemis, а также Китай и Южная Корея. «Лента.ру» рассказывает об основных итогах года в мировой космонавтике.

Фото: Shujianyang / Wikimedia Shujianyang / Wikimedia

Американская лунная программа

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После ряда переносов 16 ноября с пусковой площадки 39B Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде (США) стартовала сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) версии Block 1, в головной части которой был установлен космический корабль Orion. Запуск миссии Artemis I стал первым этапом международной лунной программы, в которой определяющую роль играют Соединенные Штаты.

На этот раз Вашингтон не на словах, а на деле продемонстрировал, что единственным в мире располагает не только двумя действующими сверхтяжелыми ракетами (первый носитель — Falcon Heavy компании SpaceX), но и готовым пилотируемым кораблем для полетов в дальний космос, прежде всего к Луне и Марсу.

В космосе Orion находился более 25 суток, из которых около шести — на окололунной ретроградной орбите. На борту Orion находилось три манекена. Они использовались, в частности, для отслеживания условий полета, уровня радиации и проверки скафандров для будущих пилотируемых полетов в дальний космос. Спускаемая капсула космического корабля приводнилась 11 декабря в Тихом океане вблизи острова Гуадалупе мексиканского штата Нижняя Калифорния. Изначально приводнение планировалось совершить недалеко от побережья американского города Сан-Диего, однако этому помешали погодные условия.

В целом НАСА оценивает миссию Artemis I как успешную. Ракета SLS отработала практически без замечаний. Единственная более-менее серьезная трудность, с которой столкнулся Orion в ходе полета, заключалась в недостаточно прочном креплении блоков ограничителей тока в энергосистеме корабля, расположенной в сервисном модуле, изготовленном в Евросоюзе и сбрасываемом при входе космического корабля в атмосферу планеты. Тем не менее, по заверениям инженеров Artemis I, критичной эту проблему назвать нельзя, а выяснение причин ее возникновения, как и их устранение, не должно вызывать каких-либо трудностей.

В настоящее время специалисты НАСА анализируют результаты измерений, произведенных многочисленными датчиками, которые были установлены внутри многоразового космического корабля. Это позволит подготовиться к второму этапу программы Artemis, намеченному на 2024 год, в рамках которого четыре астронавта на Orion должны совершить облет Луны. В ходе третьего этапа миссии, запланированного на 2025 год, на окололунную орбиту будут доставлены четыре астронавта, они совершат мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли, куда нога человека не ступала с 1972 года.

Китайская национальная космическая станция Tiangong

Вторым по важности событием в мировой космонавтике 2022 года можно назвать завершение развертывания китайской национальной околоземной станции Tiangong («Небесный дворец»). Сейчас она состоит из трех модулей, соединенных вместе в Т-образную конструкцию. Базовый блок орбитальной лаборатории, получивший название Tianhe («Гармония небес»), был выведен в космос 29 апреля 2021 года тяжелой ракетой Long March 5B. В длину 22,6-тонный модуль, состоящий из трех секций — жилой, служебной и стыковочной, достигает 16,6 метра, в диаметре — 4,2 метра. Два других блока станции, имеющих главным образом лабораторное предназначение, были запущены в 2022 году, и по своим массе и габаритам практически идентичны Tianhe.

Второй модуль — Wentian («В поисках небес») — отправился в космос 24 июля. В его задачи входит резервирование функций Tianhe, в частности основных систем управления станцией. Кроме того, этот модуль оснащен пятиметровым роботом-рукой, позволяющим проводить манипуляции на внешней поверхности Tiangong. С запуском 31 октября третьего блока станции — Mengtian («Сны о небесах») — и последующей его стыковкой с двумя первыми развертывание китайской многомодульной орбитальной станции было завершено. В конце 2023 года к китайской околоземной лаборатории должен пристыковаться модуль космического телескопа Xuntian («Путешествие по небесам»). Впоследствии Xuntian будет отсоединен от Tiangong, а стыковка телескопа со станцией будет осуществляться по мере необходимости в его обслуживании и ремонте.

По своим габаритам Tiangong напоминает первую в мире многомодульную орбитальную станцию — советско-российский «Мир», оказываясь примерно на 20 процентов легче ее. Несмотря на то что Международная космическая станция (МКС) в пять раз тяжелее Tiangong, важно понимать, что в конечном итоге разработка, производство и выведение национальной станции было осуществлено Пекином исключительно собственными силами, что по реальным возможностям автоматически приближает китайскую космическую отрасль к американской, уводя ее весьма далеко от европейской и тем более российской.

Starliner впервые пристыковался к МКС

Несмотря на многочисленные задержки, выглядящие для такой почтенной компании, как Boeing, признаком серьезного кризиса, с второй попытки Starliner все же удалось впервые пристыковаться к МКС: запущенный 19 мая на ракете Atlas V корабль прибыл к околоземной лаборатории 21 мая. На борту корабля находилось около 250 килограммов груза, включая продовольствие для американских астронавтов, находящихся на Международной космической станции, и оборудование, при помощи которого специалисты НАСА и Boeing собирали необходимые данные для следующего, уже с экипажем, полета Starliner. У МКС корабль пробыл около четырех дней, 25 мая успешно приземлившись на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико (США).

Следующий полет Starliner должен состояться в апреле 2023 года. В этот раз на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Барри Уилмор и Сунита Уильямс. В космосе Starliner пробудет шесть суток. В случае успеха этой миссии корабль будет сертифицирован НАСА для пилотируемых полетов на околоземную орбиту. После этого, уже в 2024 году, должен состояться первый регулярный рейс корабля на МКС.

Ожидается, что в космосе Starliner, который отправит на Международную космическую станцию трех американских астронавтов — Скотта Тингла, Майкла Финке и, возможно, Жанетт Эппс, пробудет уже полгода. Наличие у НАСА второго действующего пилотируемого корабля (первый — SpaceX Crew Dragon) будет означать, что Вашингтон и его партнеры больше не будут нуждаться в российском «Союз МС», который в настоящее время рассматривается ими в качестве средства подстраховки (как резервный пилотируемый корабль).

Седьмая космическая держава

21 июня с космодрома Наро в Южной Корее состоялся пуск легкой трехступенчатой ракеты Korea Space Launch Vehicle 2 (KSLV-2) с полезной нагрузкой в 1,5 тонны. Носитель успешно вывел на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров несколько космических аппаратов, включая Performance Verification Satellite (PVSAT) и четыре спутника формата CubeSat.

Таким образом Южная Корея стала седьмой в мире космической державой, если таковой считать страну, способную самостоятельно вывести в космос спутник массой от одной тонны. До нее в этом списке уже располагались США, Россия, Франция, Китай, Япония и Индия. Если не предъявлять таких требований по массе к полезной нагрузке, то космическими державами, кроме перечисленных выше стран, можно было бы назвать, например, КНДР, Иран и Израиль.

Стоит заметить, что разработка ракеты KSLV-2 велась южнокорейскими инженерами с использованием опыта, полученного при создании носителя Korea Space Launch Vehicle 1 (KSLV-1), проектирование которого велось с участием российских специалистов. Конструктивно первая ступень KSLV-1, включая двигатель, полностью повторяет российский носитель «Ангара-1.2» Между тем корейская ракета KSLV-1 запускалась три раза, причем успешным был только последний старт, состоявшийся 30 января 2013 года.

Начало работы телескопа James Webb

Орбитальная инфракрасная обсерватория James Webb, запущенная на ракете Ariane 5 с космодрома Куру (Французская Гвиана) 25 декабря 2021 года, на гало-орбиту в точке L2 системы Солнце-Земля, что на расстоянии 1,5 миллиона километров от планеты, вышла в январе. Полноценную работу космическая обсерватория начала в мае, когда была завершена калибровка всех систем James Webb. Первый полученный космическим телескопом полноцветный снимок — изображение скопления галактик SMACS 0723 — широкой публике был представлен президентом США Джо Байденом 12 июля. На момент публикации снимок был самым детальным изображением области Вселенной, свет от которой до обсерватории шел около 4,3 миллиарда лет.