Сбер научил виртуальных ассистентов «Салют» сочинять музыку

Ассистентов «Салют» научили создавать музыку по вымышленному названию артиста и произведения. Попробовать сервис можно в мобильных приложениях «Салют» и Сбербанк Онлайн.

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Команда SberDevices разработала сервис «Маэстро» на базе нейросетей CLаMP и ранее представленной SymFormer.

Музыкальные композиции создаются в несколько этапов. Сначала пользователь вводит текстовый запрос с вымышленными названиями артиста и композиции. Затем модель CLaMP обрабатывает полученные данные, конвертирует их в понятный для генератора мелодий язык и направляет в SymFormer. На последнем этапе созданную SymFormer композицию озвучивают виртуальные инструменты.