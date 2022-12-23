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40 минут назад

Сбер научил виртуальных ассистентов "Салют" сочинять музыку

Газета.Ru

Ассистентов «Салют» научили создавать музыку по вымышленному названию артиста и произведения. Попробовать сервис можно в мобильных приложениях «Салют» и Сбербанк Онлайн.

Сбер научил виртуальных ассистентов «Салют» сочинять музыку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Команда SberDevices разработала сервис «Маэстро» на базе нейросетей CLаMP и ранее представленной SymFormer.

Музыкальные композиции создаются в несколько этапов. Сначала пользователь вводит текстовый запрос с вымышленными названиями артиста и композиции. Затем модель CLaMP обрабатывает полученные данные, конвертирует их в понятный для генератора мелодий язык и направляет в SymFormer. На последнем этапе созданную SymFormer композицию озвучивают виртуальные инструменты.

Сгенерированные мелодии можно добавлять в свою медиатеку внутри навыка и прослушивать в любое время. Можно также послушать треки, сгенерированные другими пользователями по похожим запросам, и оценить их.

Наука и техника,Сбербанк России,
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