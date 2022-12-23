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43 минуты назад

Начались продажи недорогого 15-дюймового ноутбука на Intel, собранного в Беларуси

Ferra.ru

Пока компания Промобит лишь готовит массовый релиз отечественного ноутбука Bitblaze Titan, в Беларуси уже начались продажи местного решения.

Начались продажи собранного в Белоруссии ноутбука на Intel
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о модели H-book MAK4, выпущенного под брендом Horizont. Презентация новинки прошла в Минском торговом центре Galleria Minsk. Представители компании-производителя заявили, что устройство собирается на Заводе вычислительной техники.

На выбор покупателей есть две модификации девайса: с 14- и 15,6-дюймовым дисплеем. В основе ноутбука лежит процессор Intel Core 11-го поколения со встроенной графикой. При этом сообщается, что печатные платы для новинки произведены в Беларуси.

Оперативной памяти в новинке от 8 до 32 ГБ, а постоянной — от 256 ГБ до 2 ТБ. H-book MAK4 оснащается трёмя USB-портами, разъёмом HDMI, кардридером и разъёмом для наушников.

В Horizont заявили, что от одного заряда устройство сможет проработать от четырёх до восьми часов. При этом работает девайс под управлением Windows 11 Домашняя.

На данный момент в продаже имеется 15-дюймовый вариант, который оценили в 43 500 рублей.

Наука и техника,Intel,
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