Начались продажи собранного в Белоруссии ноутбука на Intel

Пока компания Промобит лишь готовит массовый релиз отечественного ноутбука Bitblaze Titan, в Беларуси уже начались продажи местного решения.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Речь идёт о модели H-book MAK4, выпущенного под брендом Horizont. Презентация новинки прошла в Минском торговом центре Galleria Minsk. Представители компании-производителя заявили, что устройство собирается на Заводе вычислительной техники.

На выбор покупателей есть две модификации девайса: с 14- и 15,6-дюймовым дисплеем. В основе ноутбука лежит процессор Intel Core 11-го поколения со встроенной графикой. При этом сообщается, что печатные платы для новинки произведены в Беларуси.

Оперативной памяти в новинке от 8 до 32 ГБ, а постоянной — от 256 ГБ до 2 ТБ. H-book MAK4 оснащается трёмя USB-портами, разъёмом HDMI, кардридером и разъёмом для наушников.

В Horizont заявили, что от одного заряда устройство сможет проработать от четырёх до восьми часов. При этом работает девайс под управлением Windows 11 Домашняя.