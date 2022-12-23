Tesla выпустила устройство, от которого отказалась Apple

Стоимость устройства составляет $300 (около 20,8 тыс. руб.). Его главной особенностью является одновременная зарядка до трех гаджетов, поддерживающих технологию Qi. Как утверждают в Tesla, угловатый дизайн Wireless Charging Platform был вдохновлен внешним видом электропикапа Cybertruck. Корпус устройства выполнен из алюминия с поверхностью из алькантары (искусственная замша). Оно также оснащено магнитной подставкой, позволяющей осуществлять подзарядку горизонтально или под углом.

Аналогичное устройство под названием AirPower было анонсировано компанией Apple в 2017 году — коврик планировалось использовать для одновременной зарядки iPhone, Apple Watch и AirPods. Однако AirPower так и не увидело свет — в Apple заявили, что продукт нежизнеспособен в связи с трудностями при производстве и отказались от его выпуска.