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1 час назад

Tesla выпустила устройство, которое не получилось создать у Apple

Газета.Ru

Компания Tesla запустила продажи беспроводной зарядной станции, которая получила название Wireless Charging Platform. Об этом сообщает портал MacRumors.

Tesla выпустила устройство, от которого отказалась Apple
Фото: TeslaTesla

Стоимость устройства составляет $300 (около 20,8 тыс. руб.). Его главной особенностью является одновременная зарядка до трех гаджетов, поддерживающих технологию Qi. Как утверждают в Tesla, угловатый дизайн Wireless Charging Platform был вдохновлен внешним видом электропикапа Cybertruck. Корпус устройства выполнен из алюминия с поверхностью из алькантары (искусственная замша). Оно также оснащено магнитной подставкой, позволяющей осуществлять подзарядку горизонтально или под углом.

Аналогичное устройство под названием AirPower было анонсировано компанией Apple в 2017 году — коврик планировалось использовать для одновременной зарядки iPhone, Apple Watch и AirPods. Однако AirPower так и не увидело свет — в Apple заявили, что продукт нежизнеспособен в связи с трудностями при производстве и отказались от его выпуска.

Наука и техника,Apple,
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